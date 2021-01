Vier Personen werden bei einem Unfall auf dem Billmericher Weg in Fröndenberg leicht verletzt.

Unfall Fröndenberg: 22-Jähriger gerät mit Pkw in den Gegenverkehr

Fröndenberg Der 22-Jährige hatte auf dem Billmericher Weg eine Linkskurve zu spät bemerkt. Sein Pkw kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Ein 22-jähriger Mann aus Bergkamen ist am Sonntagabend auf dem Billmericher Weg in Fröndenberg mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Vier Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, berichtet die Polizei am Montag.

Der 22-jährige Bergkamener war mit seinem Pkw auf dem Billmericher Weg in Richtung Altendorf unterwegs, als eine Linkskurve zu spät bemerkte und mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW einer 33-jährigen Dortmunderin. Durch den Aufprall wurden die beiden Beteiligten sowie ihre 21 beziehungsweise 39 Jahre alten Beifahrer leicht verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Nach Unfall beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 13.300 Euro. Eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen wurde über das Ordnungsamt der Stadt Fröndenberg beauftragt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Fröndenberg und Umgebung!