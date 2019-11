Der weiße VW Polo steht in einem Vorgarten an der Sonnenbergstraße in Fröndenberg.

Fröndenberg. Ein 19-Jähriger ist in Fröndenberg mit seinem VW Polo in einen Vorgarten gekracht. Die Polizei hat einen Verdacht zur Ursache und wird bestätigt.

19-Jähriger landet im Fröndenberg mit VW Polo im Vorgarten

Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Ein 19-jähriger Fröndenberger ist in der Nacht zu Samstag (23. November) mit seinem VW Polo in einen Vorgarten an der Sonnenbergstraße gekracht. Der junge Mann hatte das Auto nicht mehr steuern können. Die Polizei hat einen Verdacht, woran das lag.

Der 19-Jährige war nach Angaben der Polizei am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr auf der Sonnenbergstraße unterwegs. Ein einer Linkskurve kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Er schaffte es nicht, den Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bekommen und landete mit dem weißen VW Polo in einem Vorgarten. Zum Glück für die Hausbewohner krachte der Wagen nicht in das Gebäude. Es gab auch keine Verletzten. Ende September hatte es einen Schwerverletzten bei einem Unfall in Langschede gegeben.

Drogenverdacht bestätigt sich durch Test

Bei der Unfallaufnahme kam laut Polizei der Verdacht auf, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Der 19-Jährige musste zur Entnahme einer Blutprobe.

Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 3000 Euro.

