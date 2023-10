Zwölf-Stunden-Einsatz in Essen: Katze Maja vom Baum gerettet

Essen. 48 Stunden saß Katze Maja auf einem Baum fest, bevor die Tierrettung Essen sie herunterholen konnte. Warum der Einsatz so aufwendig war.

In einer über zwölf Stunden dauernden Rettungsaktion ist es der Tierrettung Essen geglückt, eine Katze in Holsterhausen von einem Baum zu holen. Am Mittwochnachmittag (4. Oktober) erhielt die Leitstelle den Notruf einer Katzenhalterin aus dem Garten des BMV-Klosters. Ihre dreijährige Katze Maja befand sich bereits seit Dienstag auf einem Baum in circa zwölf Metern Höhe und kam aus eigener Kraft nicht mehr herunter. Über 48 Stunden sollte das Tier insgesamt auf dem Baum ausharren, bis es nach einer aufwendigen Rettung endlich wieder Boden unter den Pfoten hatte.

„Solche Einsätze haben wir ein- bis zweimal im Monat“, sagt Stephan Witte, Chef der Tierrettung Essen. Wenn Katzen beispielsweise von Hunden gejagt würden, komme es vor, dass sie in Panik Bäume hochrennen und es dann nicht mehr herunterschaffen. Anatomisch sei der Körper einer Katze nämlich nicht darauf ausgelegt, einen Baum herunterzulaufen. So harrten Katzen oft tagelang hungrig und durstig auf einem Ast aus, bis sie die Kraft verlässt, sie herunterstürzen und im schlimmsten Fall sterben.

Tierrettung Essen: Situation war lebensgefährlich für Katze

Auch für Maja sei die Situation auf dem Ast lebensgefährlich gewesen, betont Witte: „Sie saß auf einem nur drei bis vier Zentimeter dünnen Ast und es war windig.“ Länger als weitere drei bis vier Stunden, vermutet er, hätte sie es wohl nicht mehr ausgehalten und wäre abgestürzt.

Die Tierretter kontaktierten ihr neues Mitglied Dennis, der hauptberuflich selbstständiger Industriekletterer ist und in solchen Fällen speziell für die Höhenrettung hinzugerufen wird. Nachdem noch zusätzliches Material in das speziell für diese Art Einsätze ausgestattete technisches Hilfeleistungsfahrzeug geladen war, ging es los zum Einsatzort im Klostergarten. Weil vor Ort zu wenig Platz und Aufstellfläche zur Verfügung stand, blieb vorerst nur der Weg über unsere Aufstellleiter.

Einsatz in Essen: Katze Maja konnte unverletzt ihrer Besitzerin übergeben werden

Um einen eventuellen Absturz der Katze abfangen zu können, spannte das dreiköpfige Rettungsteam ein drei mal drei Meter großes Biothanefangnetz auf. Die BMV-Ordensschwestern halfen und hielten gemeinsam mit der Besitzerin das Netz auf Spannung. Als die Dunkelheit einbrach, wurde das Gelände mit Hilfe von Teleskopstrahlern ausgeleuchtet. Dann das Problem: Das Geäst des Baumes war zu dünn, um den Kletterer auf dieser Höhe sicher zu halten.

Nach drei Stunden musste der Einsatz vorerst unterbrochen werden, um am nächsten Morgen mit einer Scherenbühne anzurücken. Geschäftsführer Ralf Adams-Kabongo von der Firma Mateco stellte die Scherenbühne zur Verfügung und ließ sie mit einem Tieflader zum Einsatzort bringen. Inzwischen war die Katze auf etwa 14 Metern Höhe angekommen und fand nur noch wenig Halt. Mit der Bühne schaffte es Industriekletterer Dennis auf ihre Höhe, griff nach dem Tier und konnte es packen – Rettung geglückt. Am frühen Nachmittag konnte Maja unverletzt an ihre Besitzerin übergeben werden.

