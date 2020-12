In Essen raste ein Zug der S6 gegen einen in die Gleise gelegten Einkaufswagen. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Blaulicht Zwischenfall in Essen: S-Bahn kracht gegen Einkaufswagen

Essen. Unbekannte haben Dienstagnacht in Essen einen Einkaufswagen und Steine auf die Gleise gelegt. Der Bahnverkehr wurde erheblich gestört.

Unbekannte Täter haben Dienstagnacht (22. Dezember) nahe dem Essener Hauptbahnhof Schottersteine und einen Einkaufswagen auf die Schienen gelegt. Eine S-Bahn überfuhr die Gegenstände, es kam nach Angaben der Bundespolizei zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr.

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, alarmierte der Triebfahrzeugführer der S-Bahn

6 (Essen Hauptbahnhof nach Köln-Nippes) die Bundespolizei in Essen. Der Grund: Er habe

eine Schnellbremsung einleiten müssen. Kurz zuvor sei der Zug mit einem

Einkaufswagen kollidiert, den Unbekannte auf die Strecke gestellt haben. Genau darüber verläuft die Brücke zur Eleonarastraße. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter zudem Schottersteine auf die Schiene aufgelegt hatten. Am Radkranz des Zuges waren deutliche Spuren zu erkennen.

Bundespolizei bittet um Zeugenhinweise: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Durch den Vorfall sei es zu erheblichen Verspätungen für nachfolgenden Züge gekommen.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu

Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Rufnummer 0800 6 888

000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

