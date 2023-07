Zwischenbilanz: Schon 143.000 Gäste in Essener Freibädern

Essen. Die Freibadsaison ist in Essen gut angelaufen. Doch während die vier offenen Bäder 143.000 Badegäste zählten, ist ein Freibad weiter geschlossen.

Die aktuelle Freibadsaison bewegt sich bisher auf einem guten Niveau: Seit dem 1. Mai kamen fast 143.000 Badegäste in die vier Freibäder, die schon geöffnet sind. Das kleine Freibad Steele hat noch nicht geöffnet.

An der Spitze liegt mit 69.000 Besuchern und Besucherinnen bislang das Grugabad, das am 1. Mai auch als erstes Freibad in die Saison gestartet. Weil noch Rettungsschwimmer fehlten, öffnete das Freibad Kettwig erst am 18. Mai (Christi Himmelfahrt), das Oststadtbad folgte am Fronleichnamstag (8. Juni).

Freibad Kettwig hatte schon 36.000 Badegäste

Das Kettwiger Bad verzeichnet bisher 36.000 Badegäste, das Oststadtbad in Freisenbruch gut 15.000. Das Freibad Dellwig (Hesse), das vom Verein Ruwa Dellwig betrieben wird und am 6. Mai in die Saison startete, konnte bereits 22.591 Badegäste begrüßen.

Schon im vergangenen Sommer erlebten die Freibäder einen großen Zulauf. Es war die erste Saison ohne coronabedingte Einschränkungen. Rund 290.000 Besucher wurden in der gesamten Saison 2022 gezählt – 125.000 mehr als im von der Pandemie geprägten Jahr 2021. Dabei hatten die Freibäder Kettwig und Oststadt wegen Personalmangels erst Ende Juni öffnen können – unmittelbar vor Beginn der Schulsommerferien. Einige besonders heiße Tage trugen erheblich zum guten Gesamtergebnis bei: So kamen am kamen allein am 18. Juni 2022 stolze 8500 Badegäste ins Grugabad.

Erstes Ferienwochenende war besucherstark

In diesem Jahr erwies sich das erste Ferienwochenende als besucherstark, am hochsommerlichen Sonntag (25. Juni) kamen 11.100 Besucher in die drei städtischen Freibäder, am Vortag waren es erst 3900. Das Freibad Hesse erlebte von Samstag auf Sonntag einen Sprung von 874 auf 2431 Besucher.

