Zwillinge ordern Pizza und überfallen die Boten in Essen

Essen. Pizzaboten sind in Altenessen bei der Warenübergabe überfallen worden. Die Angreifer kamen in Gewahrsam und die Polizei machte einen Beifang.

Zwei 21-jährige Pizzaboten sind in Essen-Altenessen bei der Übergabe ihrer heißen Ware von Zwillingen (31) angegriffen und ausgeraubt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, klingelten die Lieferanten, von denen einer angelernt werden sollte, gegen 21.30 Uhr an einem Mehrfamilienhaus, um das Essen zuzustellen. Nachdem die Pizza übergeben worden war und es um die Bezahlung ging, griffen die Brüder die Pizzaboten an und bissen einem in den Arm.

Einer der Tatverdächtigen entriss einem der Opfer eine Umhängetasche mit Wechselgeld. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Polizei aus Altenessen konnten die beiden 31-Jährigen in der Wohnung eines 54-jährigen Esseners antreffen. Wie sich herausstellte, wurde der Mann mit Haftbefehl gesucht.

Die beiden mutmaßlichen Räuber und der Wohnungsinhaber wurden zur Wache gebracht und den Zwillingen aufgrund eines möglichen Drogen- und Alkoholkonsums Blutproben entnommen. Sie mussten im Polizeigewahrsam nächtigen.

Der 54-Jährige wanderte erst einmal hinter Gitter. Das Raubkommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen.

