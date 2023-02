Die Konrad-Adenauer-Brücke zwischen Rellinghausen und Überruhr in Blickrichtung Heisinger Aue im Januar. Die Auenlandschaft braucht nicht viel Hochwasser, um überflutet zu werden.

Ruhrverband Zweites Hochwasser in kurzer Zeit am Ruhrufer in Essen

Essen. Tagelanger Regen und schmelzender Schnee führen erneut dazu, dass die Ruhr in Essen über die Ufer tritt. Talsperren verhindern Schlimmeres.

Die ergiebigen Regenfälle der letzten Tage führen an der Ruhr in Essen zum zweiten Hochwasser dieses Winters. Darauf weist der Ruhrverband hin. Erneut handele es sich um eine „jahreszeittypische Hochwasserlage“, die allerdings Überschwemmungen einiger Wege an der Ruhr sowie Brückensperrungen zur Folge haben kann.

Am Pegel Hattingen, der für den Essener Bereich verlässlich die erwartbare Wassermenge anzeigt, flossen am Freitag Mittag knapp 400 Kubikmeter pro Sekunde durch die Ruhr, im Durchschnitt sind es hier 68 Kubikmeter. Vor einigen Wochen waren es zeitweise über 500 Kubikmeter, das aktuelle Hochwasser dürfte somit nicht ganz die Stärke bekommen wie im Januar.

An der oberen Ruhr ist die Hochwasserlage sogar schlimmer als im Januar

Insgesamt wurden laut Ruhrverband vom Abend des 1. Februar bis zum Morgen des 3. Februar durchschnittlich 38 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert, in einigen Regionen waren es sogar rund 45 Liter. An der oberen Ruhr falle das jetzige Hochwasser sogar höher aus als Mitte Januar, weil der Regen hier den zuvor gefallenen Schnee zum Schmelzen gebracht hat und der geschmolzene Schnee zusammen mit dem Regen abfließt. Andere Flüsse, die in die Ruhr münden, führten weniger Hochwasser mit als im Januar, sodass die Lage wohl moderat bleibt.

Erneut hätten sich die Talsperren im Sauerland als Hochwasserschutz bewährt, sie nahmen weit mehr Wasser auf, als sie an die untere Ruhr abgaben. Auch hat der Regen den angenehmen Nebeneffekt, dass Möhne- und der Sorpetalsperre dringend benötigte Reserven für Niedrigwasserphasen erhielt. „Mittlerweile verzeichnen alle Talsperren des Ruhrverbands im Vergleich zum langjährigen Mittel leicht überdurchschnittliche Füllstände, sind aber weiterhin mit den vorgesehenen Hochwasserschutzräumen gut aufgestellt“, so die positive Nachricht des Ruhrverbands.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen