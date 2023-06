Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstag, 17. Juni, kurz nach 19 Uhr in Essen-Frohnhausen.

Blaulicht Zwei Verletzte bei Unfall an der A 40 in Essen-Frohnhausen

Essen. An der Hausackerbrücke in Essen-Frohnhausen sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein Fahrzeug landete auf dem Dach, zwei Personen wurden verletzt.

Ein schwerer Unfall mit zwei Verletzten ereignete sich laut Polizei am Samstagabend, 17. Juni, um kurz nach 19 Uhr. Im Bereich Hausackerstraße/Leipziger Straße/Benno-Strauß-Straße in Essen-Frohnhausen waren auf Höhe der A 40-Abfahrt ein Opel und ein Smart zusammengestoßen. Der Opel landete auf dem Dach. Das Fahrzeug war gegen eine Laterne geprallt, die daraufhin abknickte. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang muss laut Polizei noch geklärt werden. Die Kreuzung musste in Fahrtrichtung Holsterhausen gesperrt werden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen