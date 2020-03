Zu einem Unfall mit zwei Verletzten in Essen-Altendorf wurde die Feuerwehr gerufen.

Blaulicht Zwei Verletzte bei einem Unfall in Essen-Altendorf

Essen. Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Essen-Altendorf wurden zwei Personen verletzt. Sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Zwei Verletzte gab es bei einem Unfall in der Nacht zu Sonntag, 8. März. Gegen 1 Uhr befuhr laut Feuerwehr ein Mercedes die Altendorfer Straße in Fahrtrichtung Oberhausen. Im Bereich der Haskenstraße habe er versucht, einem vom Fahrbahnrand losfahrenden Ford Kuga auszuweichen und dabei die Gewalt über seinen PKW verloren.

Der Autofahrer sei daraufhin in den Gegenverkehr geraten und habe einen auf dem Parkstreifen in Richtung Stadtmitte abgestellten PKW der Marke Peugeot gerammt. Durch den Aufprall habe sich der Mercedes um die eigene Achse gedreht und sei einige Meter weiter auf der Fahrbahn Richtung Innenstadt zum Stehen gekommen. Durch den Zusammenstoß seien der Fahrer des Mercedes sowie eine in dem abgestellten Peugeot auf dem Beifahrersitz sitzende Frau verletzt worden.

Verletzte wurden in Krankenhäuser gefahren

Der Fahrer des Peugeot hatte sein Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise verlassen, so die Feuerwehr. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Peugeot in den hinter ihm geparkten PKW geschoben worden. Die vier Fahrzeuginsassen des Ford Kuga seien unverletzt geblieben und mit dem Schrecken davongekommen.

Eine erste Meldung, dass Personen in den verunfallten Fahrzeugen eingeklemmt sein könnten, habe sich bestätigte. Die zwei verletzten Personen seien nach notärztlicher Untersuchung mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren worden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Altendorfer Straße in beide Richtungen voll gesperrt.