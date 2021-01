Zwei Verletzte - Autofahrerin nach Flucht in Essen ermittelt

Essen. 30-Jährige hat in Fischlaken zwei Passanten (12/43) angefahren und schwer verletzt. Die Frau flüchtete. Doch ein Zeuge hatte alles beobachtet.

Nach einem Unfall mit zwei Schwerverletzten in Essen-Fischlaken wollte sich eine Autofahrerin am Dienstagabend aus dem Staub machen. Doch dank eines Zeugen konnte die Polizei die 30-Jährige schnell aus dem Verkehr ziehen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war die Frau gegen 20.40 Uhr in ihrem braunen Hyundai auf der Heidhauser Straße in Richtung

Velbert unterwegs. Als sie an der Hammer Straße nach links abbiegen wollte, erfasste sie einen Zwölfjährigen und eine 43-Jährige, die Hand in Hand die Fahrbahn bei "Grün" überquerten. Es kam zur Kollision, die beiden Passanten stürzten und mussten später in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die Unfallfahrerin flüchtete, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Ein anderer Autofahrer, der den Unfall beobachtet hatte, merkte sich jedoch das Kennzeichen und ermöglichte es den zu Hilfe gerufenen Polizisten, sofort die Halterin des Hyundai zu ermitteln.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt, und das Verkehrskommissariat ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

