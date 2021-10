Zwei Raubüberfälle in Essen: Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Essen sucht Zeugen, die Beobachtungen bei zwei Raubüberfällen in Frintrop und Borbeck gemacht haben.

Essen. Eine Tankstelle in Essen-Frintrop und ein Discounter in Borbeck sind überfallen worden. Die Täter sind flüchtig, die Polizei hofft auf Hinweise.

Zeugen zweier Raubüberfälle sucht die Polizei in Essen. Am Freitag, 15. Oktober, wurde eine Tankstelle in Frintrop überfallen, am Samstag, 16. Oktober, ein Discounter in Borbeck. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Laut Polizei betraten am Freitagabend gegen 22 Uhr zwei unbekannte Männer eine Tankstelle an der Frintroper Straße, bedrohten einen Tankstellenmitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten die Öffnung der Kasse. Nachdem der Angestellte die Kasse öffnete, ergriff einer der Unbekannten das Bargeld und steckte es ein. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend aus der Tankstelle und rannten in Richtung Borbeck.

Der Verdächtige mit der Schusswaffe hatte laut Polizei eine sportliche Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Sporthose, eine schwarze Kapuze und helle Handschuhe. Sein mutmaßlicher Mittäter wirkte ebenfalls sportlich. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Sporthose mit weißen Streifen, eine schwarze Kapuze, schwarze Schuhe und helle Handschuhe. Beide Männer waren maskiert und werden auf etwa 22 Jahre geschätzt. Sie sollen etwa 1,85 Meter groß sein und afrikanisch aussehen.

Lebensmitteldiscounter an der Schloßstraße in Essen-Borbeck wurde überfallen

Zu einem weiteren Überfall kam es laut Polizei am Samstag, 16. Oktober, gegen 19.30 Uhr. Ein Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters an der Schloßstraße in Borbeck wollte einen vermeintlichen Kunden bedienen. Als er die Kasse öffnete, um dem Unbekannten Wechselgeld auszuzahlen, zog dieser plötzlich eine Schusswaffe und bedrohte den Angestellten. Der Tatverdächtige griff mehrfach in die Kasse und flüchtete danach mit seiner Beute in Richtung Borbeck.

Bei dem Tatverdächtigen könnte es sich um einen Osteuropäer handeln. Er soll 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 m groß sein. Laut Polizei war er schlank, hatte kurze blonde Haare und trug Ohrringe. Sein Gesicht war zum Teil von einer Stoffmaske mit „Joker-Gesicht“ verdeckt. Eine Zeugin hat einen Pkw mit polnischem Kennzeichen beobachtet, in dem augenscheinlich zwei Männer warteten. Ob ein Zusammenhang mit der Tat bestehe, sei allerdings unklar.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Wer im Bereich der Frintroper Straße / Frintroper Höhe oder im Bereich Schloßstraße/ Frintroper Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu dem Pkw machen kann, sollte sich bei der Polizei melden unter 0201/829-0.

