Zwei Polizeischüler kommen einer Diebesbande auf die Spur

Essen/Selm. Ein Diebstahl in einer Drogerie in Selm endete mit der Festnahme einer mutmaßlichen Bande in Essen - dank zweier aufmerksamer Kommissaranwärter.

Zwei Polizeischüler haben Behörden in Essen und Unna zu vier Festnahmen von mutmaßlichen Dieben binnen drei Tagen verholfen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte eine Kommissaranwärterin der Polizei NRW am 8. November bei einem privaten Einkauf in einer Selmer Drogerie zwei Verdächtige nach einem Bandendiebstahl in der Filiale zu Fuß verfolgt und mit der Unterstützung eines 72-jährigen Zeugen und dessen Hund einen Beschuldigten gestellt.

Der 20-Jährige wurde von Polizeibeamten festgenommen. Nach richterlicher Entscheidung sitzt er mittlerweile in Untersuchungshaft. Sein Komplize entkam, indem er vermutlich in das Auto eines wartenden Mittäters stieg.

Der verdächtige Wagen fiel auf der Karnaper Straße auf

Aufgrund der konkreten Fahrzeug- und Kennzeichenbeschreibung seiner Kommilitonin fiel einem Polizeischüler Stunden später der verdächtige Wagen in Essen auf der Karnaper Straße auf. Er verständigte daraufhin Kollegen. Die alarmierten Einsatzkräfte hielten den Wagen an und stießen neben drei Insassen auf diverse Kosmetik- und Pflegeprodukte von vierstelligem Warenwert.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen, das Fahrzeug wie das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt. Die Beschuldigten - ein 22-Jähriger, ein 35-Jähriger und ein 19-Jähriger ohne festen Wohnsitz - kamen ins Essener Polizeigewahrsam.

Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen