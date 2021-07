Zwei Passantinnen in Essen verletzt - Unfallfahrer flüchtet

Essen. Nach einem Unfall in Rüttenscheid sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Autofahrer musste einem Wagen ausweichen. Dabei kam es zu einer Kollision.

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängerinnen in Essen-Rüttenscheid hat sich ein unbekannter Autofahrer aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht nach dem Mann, der vermutlich in einem schwarzen Mercedes flüchtete, und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, gab ein 27-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen an, dass ihm am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf der Klarastraße in Höhe des Dohmanns Kamp der Unbekannte die Vorfahrt genommen habe.

Zwei Frauen fielen zu Boden

Bei dem Versuch, dem Wagen auszuweichen, touchierte der Mercedes-Fahrer eine 34-jährige Fußgängerin, die ihr Fahrrad schob. Die Frau fiel samt zu Boden - genau so wie eine weitere Passantin (38), die der Unfall offenbar sehr erschreckt hat. Die jüngere der beiden wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, die jüngere erlitt leichtere Blessuren.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Fahrer machen können, sollten sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

