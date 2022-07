Fahndung Zwei Männer rauben Spielhallen-Gewinn: Fotofahndung in Essen

Essen. Ein 30-Jähriger ist am Bahnhof Essen-West von zwei Unbekannten überfallen worden. Von einem mutmaßlichen Täter gibt es Fahndungsfotos.

Die Polizei Essen fahndet nach zwei Männern, die bereits am 16. Januar einen 30-Jährigen auf dem Gelände des Bahnhofs Essen-West angegriffen haben sollen. Bei der Tat an jenem Sonntag wurde einer der beiden mutmaßlichen Täter gefilmt. Diese Aufnahmen sind nun zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden.

Bei dem Vorfall wurde das 30-jährige Opfer zunächst von hinten gepackt und ihm anschließend das Portemonnaie aus der Hosentasche gezogen, berichtet die Polizei. Nachdem einer der beiden Unbekannten das Geld aus der Börse genommen hatte, wurde diese dem 30-Jährigen wieder ausgehändigt. Dieses Geld will der Geschädigte zuvor in einer Spielhalle in Altendorf gewonnen haben.

Einer der beiden Angreifer habe anschließend ein Messer gezogen und den Mann damit bedroht. Dieser wehrte sich mit einem Stock, woraufhin die beiden Unbekannten flüchteten – in unterschiedliche Richtungen.

Fahndung in Essen: So soll einer der Tatverdächtigen aussehen

Der Gesuchte, der von einer Kamera aufgenommen wurde, soll laut Polizei wie folgt aussehen:

30 bis 40 Jahre alt

circa 1,90 Meter groß

schlank

südländisches Erscheinungsbild

trug eine schwarze Basecap, einen schwarzen Mantel, einen weißen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose, weiße Sportschuhe sowie einen Rucksack der Marke Nike

Die Polizei Essen fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden.

