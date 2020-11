Zwei Männer lauern einer Essenerin (83) im Hausflur auf

Essen. Zwei Diebe haben einer Seniorin in Altenessen eine vierstellige Summe Bargeld gestohlen. Sie fingen die Frau ab, als sie vom Einkauf heimkehrte.

Einen vierstelligen Bargeldbetrag haben Diebe in der Wohnung einer 83-Jährigen in Essen-Altenessen erbeutet.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, kehrte die Seniorin am Mittwochabend gegen 13.15 Uhr vom Einkaufen zu ihrer Wohnanschrift zurück, als sie im Hausflur zwei Männer ansprachen, die behaupteten, in ihre Wohnung sei eingebrochen worden.

Die Frau ließ das Duo herein, später stellte sie den Verlust ihres Geldes fest. Die Polizei sucht nun nach den Unbekannten.

Der erste Mann ist 1,85 Meter groß, schlank und zwischen 25 und 30 Jahre alt. Er trug eine Steppjacke und hatte schwarze nach hinten gekämmte Haare. Sein Komplize ist Der zweite etwa 1,70 Meter groß und ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte schwarze nach vorne gekämmte Haare und eine normale Statur.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Bereich Rodemannstraße, Grünstraße, Schonnefeldstraße, Wildpferdehut und Rodemannskamp beobachtet haben. Sie sollten sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

