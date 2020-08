Zwei Männer beleidigen dunkelhäutigen Essener rassistisch

Essen. Nach einem fremdenfeindlichen Zwischenfall in Essen-Steele ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei bittet um Hinweise auf zwei blonde Männer.

Nach fremdenfeindlichen Beleidigungen gegen einen dunkelhäutigen Essener (24) im Stadtteil Steele ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei hofft auf Hinweise auf zwei Unbekannte.

Wie die Behörde am Montag berichtete, alarmierte eine Zeugin am Sonntag gehen 20.50 Uhr die Polizei. Die 38-Jährige schilderte, dass sie am Kaiser-Wilhelm-Platz beobachtet habe, wie zwei Männer dem 24-Jährigen hinterherliefen und ihn mehrfach rassistisch beschimpften. Den Beamten gegenüber bestätigte der 24-Jährige, der in Begleitung eines ein Jahr älteren Esseners unterwegs war, die Beleidigungen.

Die nun gesuchten Männer waren zwischen 35 und 40 Jahren alt, von kräftiger Statur und hatten kurze blonde Haare. Einer trug ein dunkelblaues T-Shirt mit weißem Schriftzug im Nacken. Zudem war er mit einer kurzen grauen Hose bekleidet, an der ein orangenfarbenes Schlüsselbund hing. Beide Arme waren tätowiert. Sein Komplize trug ein camouflagefarbenes T-Shirt mit grünen und braunen Tarnfarben. Seine kurze Hose war olivfarben. An den Füßen hatte er braune flache Sneaker.

Hinweise zu den Männern nimmt der Staatsschutz unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier