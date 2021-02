Zwei Garagen im Essener Ostviertel brennen völlig aus

Essen. Im Essener Ostviertel stand Donnerstagmorgen ein Hinterhof-Garagenkomplex in Flammen. Zwei Garagen brannten völlig aus. Brandursache noch unklar.

In einem Garagenkomplex auf der Mittwegstraße im Essener Ostviertel ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Innenhof-Bebauung seien die Bewohner aufgefordert worden, Fenster und Türen zu schließen. Niemand sei verletzt worden, so Feuerwehrsprecher Christoph Riße. Brandsachverständige der Polizei versuchen die Brandursache zu ermitteln.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Der Notruf sei um sechs Uhr in der Leitstelle eingegangen. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, hätten zwei Garagen in einem Hinterhof in Vollbrand gestanden. Der gesamte Komplex aus elf gemauerten Garagen mit einer Dachkonstruktion aus Holz und Dachpappe sei komplett verraucht gewesen.

Nachlöscharbeiten gestalten sich schwierig und zeitintensiv

Drei Trupps – unter Atemschutz und mit Strahlrohren – konnten ein Übergreifen auf die anderen Garagen stoppen. Sie hätten jedoch nicht verhindern können, dass sich der Brand in die hölzerne Dachkonstruktion ausbreitete. Um effektiv löschen zu können, öffneten die Einsatzkräfte Teile der Dachkonstruktion.

Die beiden Garagen, die vollständig ausbrannten, seien als Hobbywerkstatt genutzt worden. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig und zeitintensiv. Riße: „Die Garagen werden ausgeräumt und der brennende Inhalt abgelöscht.“ Auch Teile der Dachkonstruktion hätten entfernt werden müssen. Alle übrigen neun Garagen seien von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet und kontrolliert worden. Auch hier war bereits massiv Brandrauch eingedrungen.

Weitere Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!