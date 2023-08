Wenn im Grugapark gefeiert wird und das Wetter passt, strömen Besucherinnen und Besucher auf das Gelände – wie hier im Bild im Jahr 2017 auf die Kranichwiese. Ob es am Samstagabend (19.8.) wieder so voll wird? Immerhin gibt es am Baldeneysee eine große Konkurrenzveranstaltung.

Essen. Wenn der Baldeneysee 90. Geburtstag feiert wird, findet parallel der erste Tag des Parkfests in der Gruga statt. Was am Wochenende geplant ist.

Der Terminkalender ist in Essen am Wochenende mit zwei Großveranstaltungen gespickt. Während am Samstag der Baldeneysee seinen 90. Geburtstag mit einem großen Seefest feiert, gibt es auch im Grugapark Programm: Samstag und Sonntag findet das Parkfest statt. Die Überschneidung der beiden Großevents sorgt bei etlichen Essenerinnen und Essenern für Verwunderung.

Lesen Sie auch:

Aus dem Rathaus heißt es zur Erklärung, dass sich in jedem Jahr Wochenende herauskristallisierten, an denen besonders viel in Essen los ist. Stadtsprecherin Silke Lenz erklärt auf Anfrage dazu: „Die Monate Juni bis September sind in jedem bei Sommer-Veranstaltungen besonders begehrt. Und weil wir als große Stadtverwaltung eben auch eine Vielzahl von Angeboten machen und auch machen wollen, entstehen manchmal Konkurrenzen.“ In diesem Fall konkurrieren also See- und Parkfest am Samstag.

Die Verwaltung versucht der Situation etwas Positives abzugewinnen. „In diesem Fall findet das Grugaparkfest ja an zwei Tagen statt, der Seegeburtstag wird nur am Samstag gefeiert. Bedeutet, wir bieten an beiden Tagen die Möglichkeit, eine tolle Veranstaltung besuchen zu können“, so Lenz.

Parkfest im Grugapark Essen: Das ist am Wochenende geplant

Die Veranstaltung in der Gruga findet am Samstag ab 16 Uhr statt. Auf der Kranichwiese sollen Besucherinnen und Besucher zu elektronischen Beats von Adele.Be, SKIY sowie dem Main Act Tube & Berger entspannt auf der Wiese liegen oder das Tanzbein schwingen. In einer Mitteilung heißt es weiter, dass es verschiedene Gastroangebote geben soll, „sodass lediglich die Picknickdecke eingepackt werden muss, um den Abend in vollen Zügen zu genießen“. Gegen 22 Uhr soll das DJ-Picknick zu Ende gehen. Genau zu der Zeit, zu der weiter im Süden am Baldeneysee auch das Höhenfeuerwerk abgebrannt sein wird und mutmaßlich Tausende anlocken wird.

Keine Konkurrenz zwischen Essens beliebtesten Freizeit-Locations Grugapark und Baldeneysee wird es am Sonntag geben – dann ist in der Gruga ein „Erlebnistag“ geplant, in dessen Rahmen es verschiedene Angebote für Jung und Alt geben soll. In einer Ankündigung heißt es: „Dazu zählen der nachhaltige Designmarkt im botanischen Garten und die Ehrenamtsmesse der Ehrenamt Agentur Essen auf den Farbenterrassen.“

Greifvogelflugschau findet auf der Tummelwiese statt

Das „Flying Office“ vom Büro für Europaangelegenheiten der Stadt empfängt Gäste am Haupteingang gemeinsam mit der Grünen Hauptstadt Agentur. Kinder können sich unter anderem auf den „Kölner Spielecircus“, ein historisches Karussell, Aktionen der Polizei und der Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) freuen. Auf der Kranichwiese soll nach dem DJ-Picknick am Vortag das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen: Die Schule Natur bietet gemeinsam mit weiteren BNE-Regionalzentren aus der Region Informationen und Aktionen rund um die Themen tropische Früchte und Palmfett an. Ebenfalls werden sich unter anderem das Repaircafé und der Oberschuirshof mit seiner Apfelpresse präsentieren.

Wer es sportlich mag, kann beim Zumba mitmachen oder rund um den Tischtennisplatz Rollstuhl-Basketball und Frisbee spielen. Wo sonst exotische Pflanzen zu sehen sind, soll es eine Theaterbühne geben – unterstützt vom Freundeskreis Grugapark. „Als Highlight auf der Tummelwiese findet die beliebte Greifvogelflugschau statt“, kündigt die Stadtverwaltung an.

Der Musikpavillon wird ebenfalls bespielt: „Klara Zimtschnecke“ und „Saitentwist“ singen Kinderlieder und zeigen ein buntes Bühnenprogramm. Darüber hinaus soll es auf dem ganzen Parkgelände zahlreiche weitere Aktionen geben, wie zum Beispiel eine „Nachhaltigkeits-Rätseltour“, ein Go-Spiel-Workshop, Seifenblasenkünstler, eine Streetart-Aktion zum Mitmachen sowie Walking Acts.

>>> INFO: Uhrzeiten und Preise

Samstag, 19. August: DJ-Picknick auf der Kranichwiese von 16 bis 22 Uhr, Sondereintritt von 10 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren ab 14 Uhr; mit Dauerkarte frei. Der Eingang Grugabad schließt um 18 Uhr – sonst sind alle Eingänge geöffnet.

Sonntag, 20. August: „Erlebnistag“ im gesamten Park von 11 bis 18 Uhr, Sondereintritt von 6 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren; mit Dauerkarte frei. Der Park öffnet wegen des Aufbaus am Sonntag um 11 Uhr und schließt um 18 Uhr.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen