Feuerwehreinsatz Zwei Fahrzeuge brennen in Essen-Borbeck: Kripo ermittelt

Essen. Im Essener Stadtteil Borbeck haben am Samstagmorgen kurz hintereinander zwei Fahrzeuge gebrannt. Gibt es einen Zusammenhang?

Zwei Fahrzeugbrände in am frühen Samstagmorgen in Borbeck beschäftigen die Essener Kriminalpolizei. Sie sucht nun Zeugen.

Gegen 3 Uhr meldete ein Passant einen brennenden Lkw auf der Straße Steinbrink. Große Teile des blauen Ivecos, der dort am Straßenrand geparkt war, standen bereits in Flammen, als die Feuerwehr mit dem Löschen begann.

Kripo Essen sucht Zeugen

Gegen 5.15 Uhr brannte an der Borbecker Straße, Ecke Otto-Brenner-Straße, ein Mercedes trotz Löschversuchen vollständig aus.

Die Kripo sucht in beiden Fällen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. 0201/829-0 Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

