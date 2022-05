Instagram-Aufruf: Essener wollen bunte Bänke am Baldeneysee

Miriam Samedi (r.) und Timo von der Heide sich in einem offenen Brief bei Instagram an Oberbürgermeister Thomas Kufen und den SPD-Landtagsspitzenkandidaten Thomas Kutschaty gewendet. Ihr Ziel: Die Tribünen-Bänke am Baldeneysee umgestalten.

Die Bänke der Tribüne an der Regattastrecke sind ein grauer Fleck am Baldeneysee. Das würden Miriam Samedi und Timo von der Heide gerne ändern. Über das soziale Netzwerk Instagram haben sie sich deshalb an Oberbürgermeister Thomas Kufen und Thomas Kutschaty, SPD-Landtagsabgeordneter aus Borbeck und Spitzenkandidat seiner Partei für die kommende Landtagswahl, gewandt. Sie sollen dabei helfen, damit aus den grauen Bänken ein bunter Hingucker wird. Und das auch noch für einen guten Zweck.

In dem offenen Brief, den die beiden Essener verfasst haben, geht es um die „tristen Tribünen-Bänke am Baldeneysee“, die nicht zum Verweilen einladen, auch wenn sie im Sommer gut besucht seien, so Samedi und von der Heide. Sie würden diese gerne bunter gestalten und hoffen auf die Zusammenarbeit mit den Sport- und Bäderbetrieben, denen die Tribüne gehört, sowie mit Unternehmen und Persönlichkeiten aus Essen. Die Idee kam den gebürtigen Essenern, die gerne am Baldeneysee Zeit verbringen, im Urlaub, als sie über über ihren letzten Aufenthalt dort sprachen.

Essener hoffen auf Unterstützung durch lokale Unternehmen

Der Plan des Essener Paares ist, dass die Bänke von Unternehmen oder Persönlichkeiten ersteigert werden können, die für die Stadt stehen und für die Essen bekannt ist. Jede ersteigerte Bank könnte dann nach den Vorstellungen des jeweils Höchstbietenden gestaltet werden. So soll ein neues Essener Kunstwerk geschaffen werden. Der Erlös soll an ein Essener Sozialprojekt gespendet werden, das gemeinsam ausgesucht werden könne, schreibt von der Heide auf seinem Instagram-Profil. Das Ganze soll unter dem Motto „von Essen für Essen“ stattfinden.

In dem Instagram-Beitrag wurden einige Vorschläge für mögliche Sponsoren gemacht. So wurden beispielsweise die Stauder-Brauerei, Thyssen Krupp und die Zeche Zollverein in dem Beitrag markiert so wie viele weitere Essener Unternehmen. Auch eine Zusammenarbeit mit der Folkwang-Universität und der Universität Duisburg-Essen wird vorgeschlagen. „Kunststudenten könnten die Bank dann für ein Projekt nutzen“, so Samedi. Aber auch auf prominente Essener setzten die Initiatoren.

Auch Oberbürgermeister Kufen reagiert auf den Instagram-Beitrag

Die Resonanz der Instagram-Nutzer sei durchweg positiv. Mittlerweile haben mehr als 260 Leute den Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert. „Wir haben nur positive Rückmeldungen bekommen“, sagt Samedi. Der Instagram-Beitrag sei auch von anderen Nutzern der sozialen Plattform weiterverbreitet worden, wodurch noch mehr Leute auf die Aktion aufmerksam geworden seien.

Die Reaktionen der genannten Unternehmen fallen bislang jedoch zurückhaltend aus. Dem Delta Musikpark, den Handballern des ETB, smilestore und dem Essen-Werdener Ruderclub gefällt der Beitrag bereits. Auch Oberbürgermeister Kufen hat von der Heide eine Antwort über die Nachrichtenfunktion des sozialen Netzwerkes gesendet. Er danke für die Inspiration zur Verschönerung der Stadt, sehe allerdings einen Konflikt mit dem geplanten Neubau der Regattatribüne.

Noch sind die Tribünen-Bänke am Baldeneysee grau. Das möchten Miriam Samedi (r.) und Timo von der Heide ändern. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Der geplante Neubau soll kein Hindernis für das „Kunstprojekt“ sein

Die Essener Sport- und Bäderbetriebe planen einen Neubau der Regattatribüne, die das „Tor zum Baldeneysee“ werden soll. Die GSF Planungsgesellschaft für Sport- und Freizeitbauten hat bereits ein Entwurf vorgelegt. Nach diesem würde ein kompletter Neubau der Tribüne sowie eine Überdachung der dahinterliegenden Parkplätze entstehen.

Für Samedi und von der Heide sind diese Pläne kein Hindernis. Entweder könnten die bunten Bänke „den langen Genehmigungsprozess überbrücken“, wie von der Heide in seiner Antwort an Kufen schreibt. Möglicherweise ergebe sich aber die Chance das vorgeschlagene Kunstprojekt mit dem Neubau zu kombinieren. Von der Heide schlägt eine „Bank of Fame“ vor, „wo sich Essener Unternehmen/Persönlichkeiten oder Urgestalten verewigen könnten.“ Im Vordergrund steht für die beiden jungen Essener, dass die Tribüne ein einladender Ort wird, der das Ausflugsziel Baldeneysee noch attraktiver macht.

