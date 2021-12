Zwei Essener Bäder öffnen zwischen Weihnachten und Silvester

Essen. Bis auf zwei sind alle Essener Schwimmbäder zwischen Weihnachten und Silvester geschlossen. Im Januar öffnen weitere. Hier sind die Badezeiten.

Während der Betriebsferien der Stadt von Freitag, 24. Dezember, bis einschließlich Samstag, 1. Januar, bleiben auch alle Essener Schwimmbäder geschlossen – mit zwei Ausnahmen: Das Oststadtbad (Schultenweg 44) und das Schwimmzentrum Kettwig (Im Teelbruch 10-12) bieten von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, Schwimmzeiten an.

Das Schwimmzentrum Kettwig und das Bad und Sport Oststadt öffnen vom 27. bis 30. Dezember sowie am 2. und 9. Januar jeweils von 8 bis 13 Uhr. Am 3 und 5. Januar von 6.30 bis 13 Uhr, am 4. und 6. Januar von 6.30 bis 21 Uhr, am 7. Januar von 6.30 bis 18 Uhr, am 8. Januar von 8 bis 16 Uhr.

Die anderen Bäder öffnen frühestens Anfang Januar wieder: Das Schwimmzentrum Rüttenscheid (Von-Einem-Straße 77) öffnet am 2. und 9. Januar von 8 bis 15 Uhr, am 4., 5. und 7. Januar von 6.30 bis 21.45 Uhr, am 6. Januar von 6.30 bis 19 Uhr und am 8. Januar von 6.30 bis 18 Uhr.

Die Alte Badeanstalt (Altenessener Straße 393) öffnet vom 3. bis 7. Januar von 7 bis 10 Uhr und am 8. Januar von 7 bis 13 Uhr. Für Kurse und das Sport- und Gesundheitszentrum gelten andere Nutzungszeiten.

Das Stadtbad Borbeck (Vinckestraße 3) öffnet am 3. Januar von 7 bis 9.15 Uhr und 16 bis 18.30 Uhr, am 4. Januar von 6.30 bis 9.15 Uhr, am 5. Januar von 7 bis 9.15 Uhr und 16 bis 19.30 Uhr, am 6. Januar von 7 bis 9.15 Uhr, am 7. Januar von 7 bis 11.15 Uhr und von 14 bis 20 Uhr, am 8. Januar von 7 bis 13 Uhr und am 9. Januar von 8 bis 12 Uhr.

Das Nord-Ost-Bad (Schonnebeckhöfe 60) öffnet am 3., 4. und 6. Januar von 7 bis 10 Uhr, am 5. und 8. Januar von 7 bis 13 Uhr und 16 bis 21 Uhr, am 7. Januar von 7 bis 21 Uhr und am 9. Januar von 8 bis 13 Uhr.

Das Friedrichsbad (Kerckhoffstraße 20b) öffnet am 3. Januar von 7 bis 8 Uhr, vom 4. bis 6. Januar von 7 bis 9 Uhr und am 7. Januar von 7 bis 9.30 Uhr

Drei Bäder bleiben länger geschlossen

Die Stadtbäder Kupferdreh und Werden bleiben vom 24. Dezember bis 9. Januar geschlossen. Das Sportbad Thurmfeld bleibt sogar bis zum 16. Januar geschlossen: Hier müssen Fliesenschäden durch Sachverständige begutachtet werden. Dazu müssen die Schwimmbecken vollständig geleert und zur Wiederaufnahme des Betriebes aufgefüllt und beheizt werden.

Alle Öffnungszeiten sind auch auf www.essen.de/schwimmen abrufbar.

