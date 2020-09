Corona Zwei Erzieherinnen an Corona erkrankt – Vater in Sorge

Essen. An einer Essener Schule werden in kurzer Folge zwei Erzieherinnen positiv auf Corona getestet. Doch eine Schulschließung ist laut Stadt unnötig.

Die Nachricht kam am Wochenende per WhatsApp und später per Mail: „Eine Erzieherin unserer OGS (Ganztagsbetreuung) wurde positiv auf das Coronavirus getestet“, schrieb die Leiterin der Grundschule Am Krausen Bäumchen in Essen-Bergerhausen an die Eltern. Die rasche Information lobt Benjamin K., Vater eines sechsjährigen Mädchens – das weitere Vorgehen hält er indes für unzureichend.

Denn die Schulleiterin teilte weiter mit: „Das Gesundheitsamt hat entschieden, dass es zu keiner Schul(teil)schließung kommen wird; weder wird für einzelne Kinder oder Kolleg/inn/en Quarantäne angeordnet, noch müssen einzelne Kinder getestet werden.“ Kurz: Der gesamte Schulbetrieb samt Ganztagsbetreuung laufe ab Montag (14.9.) wie gewohnt weiter. Lediglich die betroffene Erzieherin befinde sich in Quarantäne.

Schule beruhigt - doch Vater ist nicht überzeugt

„Dabei wurde erst Anfang September eine andere Mitarbeiterin aus dem Ganztag positiv auf Corona getestet“, erzählt Benjamin K. „Wenn es jetzt schon den zweiten Fall gibt, zeigt das doch, dass die bisherigen Schutzmaßnahmen nicht greifen.“ Die Schulleitung habe den Eltern gegenüber zwar bedauert, dass es sich nun erneut eine Kollegin infiziert habe. Weiter habe es in der Nachricht jedoch geheißen: „Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Wie bereits dargelegt, wurden sämtliche Vorsichtsmaßnahmen genauestens beachtet und eingehalten.“ So habe die Erzieherin „im Kontakt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen“.

Benjamin K. beruhigt das nicht: „Da gibt es in kurzer Zeit zwei Corona-Fälle und die Schule läuft einfach weiter – ohne Tests und Quarantäne für Kontaktpersonen.“ Er habe seine Tochter daher gebeten, die Schutzmaske nicht nur im Schulgebäude zu tragen, sondern auch im Ganztag. „Ich bin in Sorge, und anderen Eltern geht es ähnlich.“

Gesundheitsamt: Routine-Screening funktioniert

Beim städtischen Gesundheitsamt sieht man dafür keine Veranlassung. Tatsächlich seien im Abstand von 13 Tagen eine Honorarkraft und eine Erzieherin des Offenen Ganztags positiv auf Corona getestet worden. Beide hätten zuvor keine Symptome gehabt, sondern seien bei den Tests aufgefallen, die die Stadt Mitarbeitern von Kitas und Schulen alle 14 Tage auf freiwilliger Basis anbiete. Sprich: Das Routine-Screening greife.

Eine (Teil-)schließung der Schule sei aus Sicht des Lagezentrum untere Gesundheitsbehörde „nicht erforderlich“. Denn: „Es lässt sich bezüglich der Infektionskette kein Zusammenhang mit der Schule herstellen.“ Daher reicht es aus Sicht der Stadt aus, die infizierten Kolleginnen in Quarantäne zu schicken. „Die Kinder im Offenen Ganztag und in der Schule tragen ebenso wie die Mitarbeiter während der Schul- bzw. Arbeitszeit einen Mund-Nasen-Schutz.“ Diesen legten die Kinder erst ab, „wenn sie an ihrem festen Platz sitzen“. Davon wird Benjamin K. seiner Tochter nun abraten.