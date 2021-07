In einem Haus an der Bewerungestraße hat es binnen weniger Tage zwei Mal gebrannt.

Feuerwehr Zwei Brände in einem Haus - Polizei Essen ermittelt

Essen. Binnen weniger Tage brannte es in einem Wohnhaus in Essen-Steele zwei Mal. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Haus war versiegelt.

Nach zwei Feuern binnen weniger Tage in einem Wohnhaus an der Bewerungestraße in Essen-Steele ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Nachdem die Feuerwehr bereits am Freitag ein Feuer in dem Gebäude gelöscht hatte, ging in der Nacht zum Montag ein weiterer Alarm wegen eines Dachstuhlbrandes ein.

Als die ersten Kräfte um kurz nach 2 Uhr eintrafen, stand das Dachgeschoss bereits im Vollbrand.

Obwohl das Gebäude durch die Kriminalpolizei versiegelt war, ging ein Trupp zur Kontrolle und Menschenrettung hinein, trafen aber niemanden an.

Ein Übergreifen der Flammen wurde verhindert

Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Strahlrohren im Innen- und Außenangriff sowie über zwei Drehleitern eingeleitet. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden.

Noch am Morgen liefen die die Nachlöscharbeiten, die sich wegen akuter Einsturzgefahr schwierig gestalten, so die Feuerwehr. Da der Dachstuhl sowie die Dachgauben durch die beiden Brände schwer beschädigt sind, ist ein Innenangriff nicht mehr möglich. Die Glutnester mussten von außen über eine Drehleiter abgelöscht werden.

Der Einsatz wird vermutlich bis in die Mittagsstunden andauern. Die Bewerungestraße wurde deshalb voll gesperrt, teilte die Feuerwehr Essen mit.

