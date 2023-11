Zwei bewaffnete Maskierte überfallen Kiosk-Inhaber in Essen

Essen. Unbekannte Räuber haben einen Kiosk an der Schwanenbuschstraße überfallen. Einer drohte mit einer Schusswaffe, der andere packte die Beute ein.

Zwei maskierte und bewaffnete Räuber haben den Inhaber eines Kiosks in Essen-Huttrop überfallen. Das Duo raubte Geld und Zigaretten. Die Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise möglicher Zeugen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, betraten die beiden Männer das Lädchen an der Schwanenbuschstraße gegen 18.10 Uhr am Mittwochabend. Einer bedrohte den Inhaber mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Sein Komplize stopfte derweil Bargeld aus der Kasse und Zigaretten aus der Auslage in eine schwarze Sporttasche.

Als ein Unbeteiligter auftauchte, flüchtete das Duo

Als ein Unbeteiligter den Kiosk betrat, rannten die beiden Unbekannten davon. Sie flüchteten über die Fußgängerbrücke der A40 in Richtung Gerhard-Stötzel-Straße. Der Kioskbetreiber folgte den Tätern, verlor sie aber in dem Park hinter der Fußgängerbrücke aus den Augen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die beiden Räuber nicht ausfindig machen.

Beide Kriminellen sind Täter zwischen 18 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank. Sie trugen bei der Tat dunkle Kleidung mit Kapuzen und weiße Sturmhauben.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und insbesondere die Person, die den Kiosk während des Überfalls betreten hat. Wer Hinweise geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

