Zwei Autos in Essen-Werden kollidiert: Beifahrerin verletzt

Zwei Autos sind am Donnerstagabend (9. März) in Essen-Werden kollidiert.

Essen. Zwei Autos sind am Donnerstagabend auf der Ruhrtalstraße in Essen kollidiert. Eine Frau kam verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der Ruhrtalstraße in Essen-Werden ist am Donnerstagabend (9. März) eine Person verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, waren dort gegen 20 Uhr im Kreuzungsbereich Ruhrtalstraße/Schuirweg zwei Autos kollidiert. Die Person, „vermutlich eine Frau“, so eine Polizeisprecherin, sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Unfall in Essen: Ursache ist „Gegenstand der Ermittlungen“

Bei der Frau handelt es sich offenbar um die Beifahrerin eines der Fahrzeuge. Weitere Details gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Auch der Unfallhergang sei „Gegenstand der Ermittlungen“, so die Sprecherin am Abend.

Die Ruhrtalstraße war aufgrund des Unfalls am Abend in Richtung Kettwig gesperrt.

