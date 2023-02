Der Großeinsatz der Polizei in Essen-Bedingrade.

Ermittlungen Zwangsräumung war ein Grund für den SEK-Einsatz in Essen

Essen. Das Mysterium um den Großeinsatz an der Zwergstraße ist aufgeklärt. Die Polizei reagierte auf eine beunruhigende Verkettung von Umständen.

Einen Tag nach dem Großeinsatz mit einer SEK-Einheit, einem mysteriösen Knall und einem Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus an der Zwergstraße in Essen-Bedingrade kann die Polizei zumindest einige offene Fragen beantworten.

In dem betroffenen Haus war für den 7. Februar eine Zwangsräumung geplant, bei der die Polizei Amts- und Vollzugshilfe leisten sollte. Da der Einsatz einem Bewohner galt, bei dem vor etwa einem Jahr eine Schusswaffe sichergestellt worden war, sollten Spezialeinheiten unterstützen. So weit zumindest der Plan.

Als dann aber am Montag die Feuerwehr Alarm schlug und man davon ausging, dass die Wohnung, aus der das Knallgeräusch zu hören war und aus der das Wasser drang, die des mutmaßlich bewaffneten Mannes war, entschloss sich die Polizei zu einem zeitnahen SEK-Einsatz.

Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden

Inzwischen hat sich herausgestellt: Es handelte sich um zwei unterschiedliche Gebäudeteile. Der Gesuchte lebte im Dachgeschoss, in einer Wohnung darunter wurde der Wasserschaden lokalisiert. Möglicherweise hat eine berstende Wasserleitung den Knall verursacht.

Die Polizei hat inzwischen Kontakt zu dem zwangsgeräumten Mieter. Eine Schusswaffe konnte nicht sichergestellt werden. Gegen den Mann liegt nichts vor, es wird nicht ermittelt, sagte Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato.

