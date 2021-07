Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radler und einem Autofahrer kam es in der Nacht auf Sonntag in Essen. Das Foto dient Illustrationszwecken und zeigt nicht die tatsächliche Örtlichkeit.

Essen. Bei einem Unfall im Südviertel ist in der Nacht auf Sonntag ein Fahrradfahrer (28) schwer verletzt worden.

Ein Fahrradfahrer (28) ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er stieß an der Kreuzung Helbing-/Steinstraße (Südviertel) mit einem Taxi zusammen. Der Radler kam von der Steinstraße, das Taxi fuhr auf der Helbingstraße in Richtung Innenstadt. Der Radler kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

