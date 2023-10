Zum Stöbern und Schmökern: Bücherbasar im Essener Süden

Essen. In Essen-Heisingen gibt es einen großen Bücherbasar. Die Organisatoren versprechen: Angeboten wird nur gut Erhaltenes und sorgsam Sortiertes.

Zu einem großen Bücherbasar lädt die Evangelische Kirchengemeinde Heisingen ein am Sonntag, 19. November, von 11 bis 17 Uhr. Mehrere tausend Bücher sind im Angebot – alle garantiert gut erhalten und sorgsam sortiert. „Es gibt Reiseführer und Romane, Krimis und Biographien und auch eine Reihe guter Kinderbücher“, kündigt Udo Kroll an, einer von sieben Mitgliedern des verantwortlichen Arbeitskreises.

Der Bücherbasar ist jährlicher Höhepunkt der Arbeit von Kroll und seinen Mitstreitern – jeden Dienstag werden im Gemeindehaus der Evangelischen Paulus-Gemeinde am Stemmering Bücherspenden entgegengenommen. Jedes Buch wird in Augenschein genommen, bewertet und vorsortiert – für den diesjährigen Basar sind rund 130 Kisten zusammengekommen.

Der Erlös fließt in die Jugendarbeit der Gemeinde

Der Erlös wird erwartungsgemäß entsprechend hoch sein: „Wir rechnen mit einer vierstelligen Summe“, sagt Kroll. Das Geld geht ins Kinder- und Jugendhaus der Gemeinde, das im Untergeschoss des Gemeindehauses täglich offene Kinder- und Jugendarbeit betreibt.

Kinder und Jugendliche der Gemeinde werden in der Zeit des Bücherbasars entsprechend unterstützend tätig werden – und bieten frisch gebackene Waffeln, Kaffee und Kaltgetränke an.

Neu in der langen Tradition des Bücherbasars sind die verhältnismäßig kleinen Bücherverkäufe zwischendurch und ausschließlich während der Sommermonate: „Irgendwann hatten wir die Idee, kleine Verkaufsveranstaltungen in der warmen Jahreszeit am Kreisverkehr in Heisingen direkt vor der St.-Georg-Grundschule unter freiem Himmel zu veranstalten“, berichtet Udo Kroll. Die Folge: Dort finden vor allem Kinder- und Jugendbücher besten Absatz.

Was nicht verkauft wird, erhält eine neue Chance

Was beim Bücherbasar am Sonntag, 19. November, nicht verkauft wird, erhält entweder bei einem der nächsten Sommer-Verkäufe an der Georg-Schule eine zweite Chance – oder wandert zu einem professionellen Gebrauchtbuch-Händler. Mit diesem Antiquariat kooperiert der Arbeitskreis schon seit Jahren.

Bei aller Gemeinnützigkeit: „Uns macht die Arbeit immer viel Spaß“, sagt Udo Kroll, „denn alle Mitglieder des Arbeitskreises sind wahre Literatur-Liebhaber. Wir beschäftigen uns einfach sehr gerne mit Büchern.“

Der Eintritt ist frei. Sonntag, 19. November, 11 bis 17 Uhr, Stemmering 20, Essen-Heisingen

