Zukunft des Schulstandortes prüfen

Die Bezirksvertretung VII, zuständig für Steele, Kray, Leithe, Freisenbruch und Horst, hat in ihrem Antrag zu den Bauflächen aus dem Bürgerforum eigene Vorschläge entwickelt und einstimmig beschlossen: So fordern die Bezirksvertreter die Verwaltung auf zu prüfen, ob auf der Fläche Falterweg Bedarf für schulische Erweiterungsbauten besteht.

Die Fläche Falterweg in Horst (1,5 Hektar, geplant für 80 Wohnungen) befindet sich gleich an der Andreasschule Eiberg. Bevor dort ein Wohnstandort geplant werde, heißt es in dem Antrag, sollte zunächst die Zukunft des Schulstandortes Eibergschule geklärt werden.