Zugewachsene Hütte am Radschnellweg in Essen abgebrannt

Essen. Feuer abseits des Radschnellwegs: In Essen-Altendorf ist am Mittwochabend eine Hütte abgebrannt. Der Zuweg für die Feuerwehr war nicht leicht.

Beim Löscheinsatz an der Kleinen Buschstraße in Altendorf musste sich die Essener Feuerwehr am Mittwochabend erstmal durchs Gebüsch schlagen. Gegen 18 Uhr hatten Anwohner den Notruf gewählt, weil sie Rauch und Feuerschein im dichten Gestrüpp sahen.

Die Einsatzkräfte fanden eine etwa zehn Quadratmeter große, dicht zugewachsene Hütte – sie stand komplett in Flammen. Schwierig gestaltete sich die Zuwegung zum Brand. Statt über die Buschstraße verschaffte sich die Feuerwehr Zugang über den Radschnellweg Ruhr. Dann war das Feuer aber schnell unter Kontrolle. Auch ein Übergreifen auf die Bäume und Büsche wurde verhindert. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Wie die Hütte in Brand geraten konnte, wird jetzt von der Polizei ermittelt.

