Angriff in Essen Zugbegleiter verprügelt: Polizei sucht diese fünf Männer

Essen. Eine Gruppe soll im August in Essen-Steele zwei Zugbegleiter verprügelt haben. Die Polizei fragt mit Fotos: Wer kennt diese fünf Männer?

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach fünf Männern: Die Gruppe soll am 23. August am Bahnhof Essen-Steele zwei Abellio-Zugbegleiter mit Schlägen und Tritten verletzt haben. Die Zugbegleiter im Alter von 33 und 35 Jahren wurden im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Fahndung in Essen: Fahrkartenkontrolle eskalierte

Bei der Fahrkartenkontrolle in der S9 eskalierte die Situation: Erst beleidigte die Gruppe den Zugbegleiter, dann griffen sie den 33-Jährigen mit Schlägen und Tritten an. Als sein Kollege diese abwehren wollte, wurde auch er verletzt. Im Anschluss flüchteten die fünf Männer in Richtung Krayerstraße/Buschstraße.

Nun sucht die Bundespolizei die fünf Männer mit einer Öffentlichkeitsfahndung. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. (ck)

Die Bundespolizei fahndet derzeit nach diesen fünf Männern:

Nach einem Angriff auf zwei Zugbegleiter in Essen fahndet die Polizei nach fünf Männern. Foto: Bundespolizei

FNach einem Angriff auf zwei Zugbegleiter in Essen fahndet die Polizei nach fünf Männern. Foto: Bundespolizei / Bundespoliezi

Nach einem Angriff auf zwei Zugbegleiter in Essen fahndet die Polizei nach fünf Männern. Foto: Bundespolizei / Bundespoliezi

Nach einem Angriff auf zwei Zugbegleiter in Essen fahndet die Polizei nach fünf Männern. Foto: Bundespolizei / Bundespoliezi

Nach einem Angriff auf zwei Zugbegleiter in Essen fahndet die Polizei nach fünf Männern. Foto: Bundespolizei

