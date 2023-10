Die Linie S9 kollidierte in Essen mit einem Baum.

Unfall Zug kollidiert mit Baum: Bundespolizei evakuiert S9 in Essen

Essen. Nach einem Unfall mit einer entwurzelten Birke im Deilbachtal mussten 150 Reisende zwangsumsteigen. Polizei ermittelt gegen Bauarbeiter.

Ein bei Bauarbeiten entwurzelter Baum hat am Dienstag einen Zugunfall im Essener Deilbachtal verursacht. Kurz vor Mittag kollidierte die Linie S9 mit der Birke, die in die Gleise ragte. Die Bahn wurde evakuiert, es kam zu Verspätungen. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen einen Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war die die Inspektion Dortmund gegen 11.35 Uhr über den Unfall an der Bahnstrecke Wuppertal-Vohwinkel nach Essen-Überruhr informiert worden. Bundespolizisten begaben sich unverzüglich zu der Örtlichkeit. In der Zwischenzeit waren bereits die Feuerwehr der Stadt Essen und der Notfallmanager der Deutschen Bahn dort eingetroffen.

Der Zug trug diverse Schäden davon

Die Einsatzkräfte ermittelten, dass der Mitarbeiter (57) eines Abbruchunternehmens aus Niedersachsen bei Erdarbeiten die Birke entwurzelt hatte, wodurch ein Teil des Baum in das Gleisbett ragte. Der Triebfahrzeugführer der S9 soll das Astwerk überfahren haben und unmittelbar danach durch eine normale Bremsung zum Stehen gekommen sein. Dabei wurde weder er noch einer der rund 150 Reisenden verletzt.

Der Zug trug an der Vorderseite diverse Schäden davon. Auch ein Stromabnehmer wurde demoliert - mit der Folge, dass die Bahn lahm gelegt wurde. Die Fahrgäste wurden über eine Rampe in einen Ersatzzug geleitet, der gegen 13.20 Uhr in Richtung Hauptbahnhof Essen fuhr.

Der 57-Jährige gab gegenüber den Bundespolizisten an, die entwurzelte Birke nicht bemerkt zu haben. Die Schadenshöhe sowie die genauen Verspätungen, die der Unfall verursacht hat, müssen noch ermittelt werden, so die Behörde.

