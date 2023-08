Zufallstreffer im Essener Hauptbahnhof: Mann festgenommen

Der Hauptbahnhof in Essen.

Essen. Ein Mann steht auf einem abgesperrten Bereich an Gleis 11, die Polizei kontrolliert ihn. Nach dem Mann wurde gesucht.

Die Bundespolizei hat im Essener Hauptbahnhof an Gleis 11 am Freitagabend einen Mann festgenommen. Er war von der Staatsanwaltschaft Bochum gesucht worden wegen zweier Gewaltdelikte.

Der Mann fiel den Bundespolizisten auf, weil er in einem abgesperrten Bereich stand. Die Polizisten sprachen ihn an und überprüften den Mann aus Bangladesh. Schnell wurde klar, dass der Mann zur Fahndung ausgeschrieben war. Er war zu einer Gerichtsverhandlung am Amtsgericht Bochum nicht erschienen. Dort ging es im Herbst 2022 um ein Gewaltdelikt. Auch später soll der Mann nochmal übergriffig geworden sein.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen