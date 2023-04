Zu wenig zum Anziehen? Polizei Essen fahndet nach Wäschedieb

Essen. Unbekannter stahl aus einem Waschsalon in Altenessen fremde Arbeitskleidung. Dabei ließ er sich richtig viel Zeit. Die Polizei zeigt ein Foto.

So kaltschnäuzig wie der mutmaßliche Wäschedieb, nach dem die Essener Polizei seit Montag mit einem Foto fahndet, muss man erst mal sein: Wie die Behörde berichtete, stahl der Unbekannte am 3. Februar fremde Kleidung aus einem Waschsalon an der Karlstraße in Altenessen-Nord - und ließ sich dabei richtig Zeit.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Der Mann öffnete gegen 18.15 Uhr die Waschmaschine, nahm die nasse Wäsche eines Kunden heraus und steckte sie in einen Trockner. Nachdem das Programm durchgelaufen war, nahm er die Kleidungsstücke heraus, faltete sie ordentlich zusammen und verließ damit den Waschsalon.

Kurze Zeit später erschien ein 43-jähriger Mann auf der Altenessener Wache und meldete den Diebstahl seiner Arbeitskleidung.

Wer den Gesuchten auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

