Zu viele Schauspieler krank: Theater Essen sagt Premiere ab

Das Schauspiel Essen muss seine ursprünglich für Sonntag, 21. Januar, geplante Premiere der Komödie „Jeeps“ absagen. Wegen mehrerer Krankheitsfälle im Ensemble könne das Stück von Nora Abdel-Maksouds erst zu einem späteren Zeitpunkt der laufenden Spielzeit 2023/24 gezeigt werden, heißt es in einer Mitteilung des Theaters.

Die pointenreiche Erbschaftssatire feiert an den deutschen Theatern von Hamburg bis München derzeit große Erfolge. In Essen inszeniert Rafael Sanchez, langajähriger Leiter des Züricher Theaters am Neumarkt und derzeitiger Hausregisseur am Schauspiel Köln, das Vier-Personen-Stück um eine geplante Erbschaftslotterie. Die Verlosung der staatlich eingezogenen Milliarden-Nachlässe soll dafür sorgen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich nicht nur eine Frage der familiären Herkunft ist. Bei Nora Abdel-Maksouds findet die Lotterie deshalb in einem Jobcenter statt: Jeder soll dort die Chance auf ein stattliches Erbe haben - oder auch nichts bekommen.

Die ebenso irrwitzige wie sozialkritische Komödie, bei der auch die kleinbürgerliche Vorliebe für große Geländewagen zur Sprache kommt, wird auch als Beitrag zur allgegenwärtigen Verteilungsdebatte gelesen. Ein zu hoher Krankenstand im Ensemble macht nun aber erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Im Schauspiel Essen wird bereits nach einem Ersatztermin gesucht. Weitere Informationen über einen Ersatzspielplan für die bereits terminierten „Jeeps“-Vorstellungen im Januar, Februar und März werden in den nächsten Tagen folgen.

Bereits erworbene Karten können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie gekauft wurden, zurückgegeben bzw. umgetauscht werden. Käufer*innen von Online-Tickets wenden sich zwecks Umtausches oder Rückgabe bitte an das TUP-TicketCenter, II. Hagen 2, Tel. 02 01 81 22-200. Mehr Infos: www.theater-essen.de

