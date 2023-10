Zombie-Walk in Essen: „Untote“ bevölkern die Innenstadt

In der Essener Innenstadt treffen sich an Halloween als Zombie verkleidete Menschen.

Essen. Der Zombie-Walk in Essen stand auf der Kippe – pragmatisch meldete der Organisator ihn als Demo an. Was in der Innenstadt los ist.

Es ist längst Tradition, dass an Halloween verkleidete Menschen als Zombies durch die Essener Innenstadt ziehen. Etwas ist aus Sicht des Organisators Dirk Bußler aber anders in diesem Jahr, die Polizeipräsenz sei größer am Kopstadtplatz, wo sich am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr bisher geschätzte 50 „Untote“ versammelt haben: Vier Polizeibullys und fünf Motorräder parken vor Ort, die Polizisten stehen am Rand des Geschehens. „Ich bin erschrocken über die Polizeipräsenz“, sagt Bußler.

Der Organisator des Zombie-Walks hat offiziell eine Demonstration angemeldet, die um 18 Uhr starten soll – ein Trick. Er vermutet, dass die Anwesenheit der Beamten „die Menschen einschüchtern“ sollen. Wie kommt Bußler zu dieser Annahme?

Zombie-Walk in Essen: Veranstalter meldet Demo an

Lange war nicht klar, wie und ob der Zombie-Walk überhaupt in diesem Jahr stattfinden soll. Im vergangenen Jahr war der Zombie-Walk in der Rathenaustraße gestartet und sollte bis zum Kardinal-Hengsbach-Platz ziehen. Auf der Kettwiger Straße hatte es dann eine folgenschwere Zuspitzung gegeben, bestätigte unserer Redaktion die Polizei vor einigen Wochen. Demnach seien an dem Halloween-Abend vor einem Jahr deutlich mehr Menschen auf der Einkaufsstraße unterwegs gewesen, als angemeldet. Veranstaltet wurde das Gruselspektakel – bestehend aus einer Kombi aus Halloween-Parade und Zombie-Walk – damals von der Essen Marketing GmbH (EMG).

Schaurig geht es in der Essener Innenstadt zu. Foto: Socrates Tassos / FFS

Die EMG hätte auf Warnungen der Polizei reagiert, sagte EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff vor einigen Wochen im Gespräch mit unserer Redaktion: „Die EMG hat deshalb sofort entschieden, den Umzug bereits auf halber Strecke an der Marktkirche abzubrechen. Es war einfach zu voll und zu eng.“ In diesem Jahr ist die EMG nicht Veranstalter, ausschlaggebend dafür seien ernstzunehmenden Sicherheitsbedenken der Essener Ordnungsbehörden.

Mit Hilfe eines Tricks von Organisator Dirk Bußler ist es für die als Zombies verkleideten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann doch möglich 2023, durch die Innenstadt zu ziehen. Der Clou: Der Zombie-Walk 2023 wurde kurzerhand als politische Versammlung angemeldet, offizielles Thema: die Nutzung von Plätzen im öffentlichen Raum. Dirk Bußler betreibt am Kopstadtplatz ein Second-Hand-Geschäft und gehört einer Initiative an, die den Platz unter anderem mit Sitzmöbeln aus Holz ausgestattet hat.

Zombie-Walk in Essen: Teilnehmer bereiten sich lange vor

Wie auch immer die Vorzeichen stehen, das Grusel-Spektakel an Halloween liegt bei Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Dienstag hoch im Kurs, auch wenn es gegen 17.30 Uhr dann doch recht heftig beginnt zu regnen. Die Halloween-Begeisterten kommen teilweise von weit her angereist: Manuel ist aus Braunschweig hergekommen, ein anderer Teilnehmer sei extra aus Konstanz nach Essen gefahren, um beim Zombie-Walk mitlaufen zu können. Das verkünden die Veranstalter auf der Bühne am Treffpunkt Kopstadtplatz.

Anke Kulik und Anna Sommerstange haben sich für den Zombie-Walk in Schale geworfen: Die beiden sind als Untoten-Paar verkleidet, auf ihren weiß und rot angemalten Gesichtern sind Biss-Abdrücke und Wunden aufgepinselt. In der Hand halten sie ein Gehirn aus Gummi – und den Kopf eines Mannes: In ihrer Fantasie ist das der Exfreund der Braut, der beim Kampf um die Hand der Braut gegen den neuen Partner verloren hat. „Den Kopf habe ich selbst gebastelt“, sagt Anna. Das habe drei Tage beansprucht.

Fürs Schminken hätten die beiden am Dienstag mehrere Stunden gebraucht. „Ich möchte, dass die Leute sehen, dass man gruselig aussehen kann, aber trotzdem friedlich ist“, sagt Anna. Sie sei vor der Pandemie zum ersten Mal beim Essener Zombie-Walk dabei gewesen und wolle nun jedes Jahr kommen. „Ich liebe Halloween schon immer“, schwärmt sie. „Ich hoffe, dass die Stadt Essen merkt, dass wir total friedlich sind, und uns bald wieder einen normalen Zombie-Walk erlaubt.“

