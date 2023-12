Zollverein lädt zum Eislaufen ein: Preise und Öffnungszeiten

Sascha Siebert und seine Töchter Luana und Milea gehörten 2021 zu den Gästen auf der Eislaufbahn auf Zollverein. Nach einem Jahr Pause startet in wenigen Tagen die Saison.

Essen In wenigen Tagen startet die Eisbahn auf Zeche Zollverein in Essen in die Saison 2023/2024. Ein Überblick über Preise, Öffnungszeiten und Events.

Der Wetterbericht verspricht momentan zwar noch nicht den perfekten Tag zum Eislaufen: Sechs bis acht Grad bei grauem Himmel sollen es am kommenden Wochenende (9./10. Dezember) in Essen werden. Schlittschuhfans dürfte das dennoch nicht aufhalten, die ersten Runden auf der Zeche Zollverein am Fuße der ehemaligen Kokerei zu ziehen.

Nach einem Jahr Pause geht die Eisbahn auf Zollverein wieder an den Start. Bis zum 7. Januar können Besucher und Besucherinnen täglich die 150 Meter lange Bahn nutzen. Nur am 24. und 25. sowie am 31. Dezember bleibt sie geschlossen. Besonders ist die Atmosphäre nach Einbruch der Dunkelheit. Dann taucht eine Installation die Bahn in stimmungsvolles Licht.

Das Eislaufen auf Zollverein ist nicht nur für diejenigen gedacht, die es schon gut beherrschen. Für Kinder stehen Hilfspinguine bereit, die sie bei den ersten Schritten auf der glatten Oberfläche unterstützen. Des Weiteren lädt der Veranstalter, die Stiftung Zollverein, in jeder ersten Öffnungsstunde der Eisbahn zur inklusiven Laufzeit ein. Das soll eine Stunde sein, in der besonders viel Rücksicht aufeinander genommen wird, damit auch Menschen mit Handicap die Eisfläche nutzen können. Sie kann dann mit Rollstühlen, Reha-Buggys und Gleithilfen befahren werden.

Eisstockschießen und Eis-Disco auf Zollverein

Auch das traditionelle Eisstockschießen ist in dieser Saison wieder mit im Programm. Gruppen können sich für anderthalbstündige Zeitfenster anmelden. Die Stiftung Zollverein rät, Termine rechtzeitig zu buchen. Das ist im Online-Ticketshop möglich.

Ein zweites beliebtes Event sind die Eis-Discos. Sie finden in dieser Saison am 16. Dezember und 6. Januar jeweils von 20 bis 24 Uhr statt. Im Online-Ticketshop sind die Karten schon ausverkauft, es gebe allerdings noch Tickets an der Tageskasse, heißt es.

Eislaufen auf Zollverein in Essen: Preise und Öffnungszeiten

Die Preise im Überblick

Tagesticket Erwachsene: 10 €

Erwachsene: 10 € Tagesticket ermäßigt (Kinder bis 14 Jahre sowie Schüler, Studenten und Azubis): 8 €

(Kinder bis 14 Jahre sowie Schüler, Studenten und Azubis): 8 € Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 23 €

(2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder): 23 € Abendticket Erwachsene (ab zwei Stunden vor Schließung): 6 €

Erwachsene (ab zwei Stunden vor Schließung): 6 € Abendticket ermäßigt (Kinder bis 14 J., Schüler, Studenten, Azubis ab zwei Stunden vor Schließung): 4 €

ermäßigt (Kinder bis 14 J., Schüler, Studenten, Azubis ab zwei Stunden vor Schließung): 4 € Abendticket Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder ab zwei Stunden vor Schließung): 15 €

Familienkarte (2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder ab zwei Stunden vor Schließung): 15 € 10er-Karte Erwachsene: 75 €

Erwachsene: 75 € 10er-Karte ermäßigt (Kinder bis 14 Jahre sowie Schüler, Studenten und Azubis): 50 €

ermäßigt (Kinder bis 14 Jahre sowie Schüler, Studenten und Azubis): 50 € Schlittschuhverleih pro Paar (Ausgabe gegen Pfand): 5 €

Die Eisbahn auf Zollverein hat zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag bis Freitag ( 9. bis 20. Dezember ) von 15 bis 20 Uhr

) von 15 bis 20 Uhr Montag bis Freitag ( 21. Dezember bis 7. Januar ) von 10 bis 20 Uhr

) von 10 bis 20 Uhr Samstags von 10 bis 22 Uhr

von 10 bis 22 Uhr Sonntags von 10 bis 20 Uhr

von 10 bis 20 Uhr 2. Weihnachtstag (26.12.) und Neujahr (1.1.) von 13 bis 20 Uhr

Geschlossen am 24., 25. und 31. Dezember

