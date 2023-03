Zollverein hebt Montags-Schließung auf: Ruhr Museum geöffnet

Zollverein ist ein Touristenmagnet: Die Rolltreppe führt zum Ruhr Museum, das jetzt auch wieder an Montagen geöffnet ist. Unser Bild entstand bei der Extraschicht 2022.

Essen. Um Energie zu sparen, hat Zollverein die Öffnungszeiten Anfang des Jahres eingeschränkt. Damit ist nun Schluss.

Die eingeschränkten Öffnungszeiten für das Ruhr Museum, die Angebote in der Kohlenwäsche und weitere Aktivitäten auf Zollverein an Montagen enden am 2. April. Die Maßnahme war zu Beginn dieses Jahres (9. Januar) eingeführt worden, um Energie zu sparen. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Montagsbetrieb ab April – wie geplant – wieder aufnehmen können“, sagt Stiftungsvorstand Heinrich Theodor Grütter, der auch Direktor des Ruhr Museums ist.

Als Unesco-Welterbe habe Zollverein den Anspruch, die Gäste an jedem Wochentag begrüßen zu können. Die durch die Energiesparmaßnahmen gesammelten Erkenntnisse sollen in Zukunft weiter angewenet werden, fügt er hinzu.

Die Kohlenwäsche und damit auch das Ruhr Museum und das Besucherzentrum Ruhr können somit ab dem 3. April 2023 wieder montags besucht werden. Auch die Zollverein-Führungen, die seit Januar an Montagen ausgesetzt wurden, finden dann wieder statt.

Ausstellungen können wieder an sieben Tagen in der Woche besucht werden

Auf Zollverein können im Ruhr Museum wieder an allen sieben Tagen der Woche neben der Dauerausstellung auch die aktuellen Sonderausstelllungen „Die Emscher. Bildgeschichte eines Flusses“ (bis 16. April) und „Hände weg vom Ruhrgebiet! Die Ruhrbesetzung 1923–1925“ besucht werden. Ebenfalls wieder am Montag möglich sind Zollverein-Führungen, der Blick vom Dach der Kohlenwäsche über das gesamte Zollverein-Gelände und ein Besuch des Portals der Industriekultur. In der Kohlenwäsche haben der Museumsshop und das Café Kohlenwäsche wieder täglich geöffnet.

Ohnehin nicht von der Montagsschließung betroffen ist die Ausstellung „Sechzehn Objekte. Eine Ausstellung zu siebzig Jahren Yad Vashem“ in Halle 8. Für diese kehren erstmals in der siebzigjährigen Geschichte der Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem Objekte aus ihrer Sammlung zurück nach Deutschland. Die sechzehn Objekte stehen dabei für jeweils ein Bundesland und sollen daran erinnern, dass alle Orte in Deutschland durch den Holocaust einen Teil ihrer Geschichte und ihrer Identität verloren haben.

