Zollverein-Eisbahn: Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien

Essen-Stoppenberg. Die Zollverein-Eisbahn auf dem Gelände der Kokerei in Essen hat in den Ferien geöffnet. Hier finden Sie alle Zeiten, Preise und Corona-Regeln.

Rund 600 Jungen und Mädchen aus fünf Schulen im Stadtbezirk VI waren in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit auf die Zollverein-Eisbahn eingeladen. Die Kinder und Jugendlichen probierten auf der Eisbahn entlang der Koksöfen das Schlittschuhlaufen aus. In den Ferien ist die Eisbahn schon ab 10 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet.

Eisbahn auf Zollverein war in der Vorweihnachtszeit vormittags für Schulen reserviert

In der Adventszeit gehörte das Eis vormittags den Kindern aus den fünf Stadtbezirksschulen, damit sie freie Bahn und Platz zum Üben hatten. Mit dabei waren auch rund 60 Jugendliche der Gertrud-Bäumer-Realschule aus Katernberg. „Wir freuen uns, dass wir den Kindern das Schlittschuhvergnügen an der frischen Luft in dieser Vorweihnachtszeit wieder ermöglichen können. Wer Neues ausprobiert gewinnt auch an Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und entdeckt vielleicht ganz neue Talente“, sagte Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied im Vorstand der RAG-Stiftung, die das Projekt unterstützt.

Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein: „Gerade an Freizeitaktivitäten hat es ihnen im vergangenen Jahr gefehlt, heute können sie auf dem Eis endlich wieder sportlich aktiv werden.“ Sein großer Wunsch ist, dass die Kinder aus der Nachbarschaft Zollverein mit Vergnügen und Zerstreuung verbinden und es als ihr Welterbe wahrnehmen. Für die Schulen beinhaltete der Ausflug neben kostenfreiem Eintritt, Verpflegung und Transfer auch die pädagogische Anleitung für die ersten Schritte auf dem Eis. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren Spaß an Bewegung zu vermitteln. Unterstützt wird es von der RAG-Stiftung sowie der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Stiftung Zollverein.

Eisbahn auf Zollverein noch bis zum 9. Januar geöffnet

Die Eisbahn hat Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr ist sie von 13 bis 20 Uhr geöffnet. An den anderen Tagen – bis zum 9. Januar – von 10 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr. Erwachsene zahlen 8, Kinder 6 Euro. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Adresse: Arendahls Wiese 176. Es gilt die 2G-Regel.

