Zollhund Django erschnüffelt in Essen illegalen Shisha-Tabak

Zollhund Django hat in Essen mit seiner feinen Nase ein geheimes Lager mit illegalem Wasserpfeifentabak erschnüffelt. Auch im Kofferraum eines in Essen geparkten Pkw lagerten 200 kg illegaler Tabak.

Essen. Zollfahnder haben in Essen rund 500 Kilogramm illegalen Wasserpfeifentabak sichergestellt. Gute Dienst leistete dabei Zollhund Django.

Die Zollfahndung Essen hat zu einem erfolgreichen Schlag gegen das illegale Geschäft mit Wasserpfeifentabak ausgeholt. In Essen, Gelsenkirchen, Marl und Neus haben die Zollfahnder eine halbe Tonne gefälschten und unversteuerten Wasserpfeifentabak sichergestellt. Eine wichtige Rolle spielte dabei Zollhund Django, der mit seiner feinen Nase ein geheimes Lager erschnüffelte.

Schon seit Anfang 2020 ermittelt das Zollfahndungsamt Essen gegen zwei syrische Beschuldigte wegen des Verdachtes der Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei durch die Herstellung und den Vertrieb von unversteuertem und gefälschtem Wasserpfeifentabak. Bereits im Januar 2020 waren die 32 und 57 Jahre alten Männer mit 570 kg unversteuertem und gefälschtem Wasserpfeifentabak erwischt worden: bei einer Ausreisekontrolle nach Österreich durch die Grenzpolizeiinspektion Raubling. Daraufhin sei gegen die beiden gemeinsam reisenden Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet worden.

Zwei Beschuldigte waren schon einmal erwischt worden: mit 300 kg Tabak an der Grenze

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Essen (Dienstsitz Köln): Die Ermittler vermuteten, dass das Duo eine illegale Herstellungsanlage von Shisha-Tabak betreiben würde. Dieser Verdacht scheint sehr begründet gewesen zu sein. Denn bei den Durchsuchungen am Mittwoch (24. Februar) stellten die Essener Zollfahnder allein bei dem 57-jährigen Beschuldigten aus Essen rund 300 kg unversteuerter Wasserpfeifentabak sicher - alles in gefälschten Markenverpackungen. Obendrein beschlagnahmten sie – wie vermutet – die Herstellungs- und Abfüllgerätschaften sowie Verpackungen und Vormaterialien.

Der Versuch des Verdächtigen, seinen Vorrat mit diversen Vormaterialien und gefälschten Verpackungen zu verschleiern, sollte an der guten Nase von Tabakspürhund Django scheitern. Der vierbeinige „Zollinspektor“ habe das geheime Lager im Keller schnell und zielgerichtet aufgespürt.

Den 32 Jahre alten Komplizen trafen die Fahnder in Gelsenkirchen an. Im Spitzboden der Wohnung stellten sie weitere zehn Kilo illegalen Wasserpfeifentabak sicher. Anhand eines aufgefundenen Autoschlüssels entdeckten sie ein weiteres Depot: In unmittelbarer Nähe zu dem Essener Objekt parkte ein Pkw, in dem n dem weitere rund 200 kg Shisha-Tabak sowie Beweismaterial sichergestellt wurden.

200 kg gefälschten Wasserpfeifentabak lagerte in einem geparkten Pkw in Essen

Halter des Depot-Pkw soll ein 29 Jahre alter Syrer aus Marl sein. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung habe keine weiteren Beweismittel erbracht. Der geschätzte Gesamtsteuerschaden des insgesamt sichergestellten unversteuerten Wasserpfeifentabaks liegt bei etwa 38.000 Euro. Die Ermittlungen im Auftrag des Hauptzollamtes Krefeld dauern an. Die Gewinnspanne bei gefälschtem unversteuerten Wasserpfeifentabak ist sehr hoch. „Ein Kilogramm Markentabak kostet legal etwa 59 Euro“, so Heike Sennewald, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen, „die Herstellungskosten von illegalem Wasserpfeifentabak liegen bei etwas unter fünf Euro pro Kilogramm.“

