Unter anderem wurden in einem Untergrundlabor in Essen über eine halbe Million Dopingmittel in Tablettenform sichergestellt.

Kriminalität Zollfahnder heben illegales Dopinglabor in Essen aus

Essen/Duisburg. Zollfahnder haben in Essen und Duisburg Verstöße gegen das Anti-Doping-Gesetz aufgedeckt. 58-Jähriger aus Duisburg sitzt in Untersuchungshaft.

Zollfahnder haben in Essen ein illegales Untergrundlabor für Dopingmittel ausgehoben, einen 58 Jahre alten mutmaßlichen Betreiber festgenommen und kiloweise Tabletten, Arzneimittel, eine Waffe und Bargeld sichergestellt. Der Beschuldigte aus Duisburg sitzt in Untersuchungshaft, berichtete das Zollfahndungsamt Essen am Donnerstag.

Wie die Behörde mitteilte, durchsuchten Beamte am Dienstag im Auftrag der Staatsanwaltschaft Duisburg drei Wohnungen in Duisburg und Essen und stellten ein komplettes Untergrundlabor zur Herstellung von Dopingmitteln, über fünf Kilogramm Wirkstoffe, über eine halbe Million Tabletten, fast 1000 verkaufsfertige Ampullen mit Dopingmitteln, fast 30.000 Stück verschreibungspflichtige Arzneimittel, einen Revolver, diverse Munition, 50 Stück illegale Pyrotechnik sowie über 4000 Euro Bargeld sicher.

Dopingpräparate unter eigenen Labels hergestellt

Die Zollfahnder aus Essen ermittelten bereits seit Mai 2020 gegen den 58-jährigen Deutschen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz. Es gab Hinweise darauf, dass der Mann im großen Stil illegal Dopingpräparate unter eigenen Labels herstellte und sie an Großabnehmer weiterverkaufte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Verdächtige seinen „Betrieb“ in einer sogenannten Bunkerwohnung in Essen errichtet hatte und sich dorthin auch die zur Herstellung benötigten Wirkstoffen liefern ließ. Bei einem 61-jährigen Duisburger, der für den 58-jährigen Beschuldigten die Labels herstellte, wurde ebenfalls durchsucht. Die Fahnder stellten bei dem Komplizen diverse Unterlagen sicher.

„Allein die sichergestellten 898 Ampullen á 10 Millimeter Dopingmittel haben einen geschätzten End-verbraucherverkaufswert von über 14.000 Euro“, sagte die Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen, Heike Sennewald. (j.m.)