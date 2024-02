Zoff um eine Zigarette: Schlägerei im Essener Hauptbahnhof

Essen Streit um eine qualmende Zigarette eskaliert. Raucher prügelt auf den Kontrahenten ein. Ein weiterer Mann kommt mit Platzwunden ins Krankenhaus.

Im Hauptbahnhof Essen ist es am frühen Freitagmorgen (9. Februar) zu einer schweren handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Auslöser der Attacke war eine qualmende Zigarette. Einer der Geschädigten wurde bei dem Angriff so heftig verletzt, dass er in ein Krankenhaus musste.

Gegen 3.20 Uhr wurde das Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof Essen über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Personen auf dem Bahnsteig zu Gleis4/6 informiert. Die Drei waren in Streit geraten, weil einer der Männer, ein 58-jähriger Gelsenkirchener, im Wartehäuschen eine Zigarette rauchte. Als ihn ein 38-jähriger Passant aufforderte, dies zu unterlassen, entstand eine verbale Auseinandersetzung, die schließlich heftig eskalierte.

Heftiger Schlag mit der Faust ins Gesicht

Der 58-Jährige schlug dem jüngeren Kontrahenten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dieser ging daraufhin zu Boden. Der Tatverdächtige ließ jedoch nicht von ihm ab, sondern trat dem am Boden liegenden Mann gegen den Kopf. Der 38-Jährige erlitt dabei eine aufgeplatzte Lippe und eine geschwollene Nase. Auf eine ärztliche Untersuchung verzichtete er.

Sein 42-jähriger Begleiter, der versuchte, weitere Angriff auf seinen Freund zu stoppen, wurde von dem Gelsenkirchener dabei gegen die Glaswand des Wartehäuschens gestoßen. Dabei zog er sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Angreifer war alkoholisiert

Überwachungskameras konnten die gesamte Tat aufzeichnen. Der Tatverdächtige wurden von den Uniformierten festgenommen und in die Wachräume gebracht. Überprüfungen zeigten, dass er in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung trat. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 58-Jährige mit 0,9 Promille alkoholisiert war. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

