Zoff im Hauptbahnhof Essen: Streitschlichterin verliert Zahn

Essen. Eine Prügelei unter Frauen endete mit dem Verlust eines Schneidezahns. Eine 21-Jährige gab an, dass sie zwischen die Fronten geraten sei.

Eine Schlägerei unter Frauen im Essener Hauptbahnhof hat einer 21-Jährigen einen Schneidezahn gekostet. Gegenüber Bundespolizisten gab die Essenerin an, dass sie eine Auseinandersetzung zweier Kontrahenten beendet wollte, als sie der Schlag traf.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte sich ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen an die Polizei gewandt, da er eine Prügelei zwischen drei Frauen am Südausgang beobachtet habe. Die Beteiligten sollen sich mittels Faustschlägen gegenseitig attackiert haben.

Doch die 21-Jährige erklärte gegenüber den Einsatzkräften, dass sie lediglich die Streitigkeit habe schlichten wollen. Bei dem Versuch sich zwischen die zwei Kontrahentinnen zu stellen, sei sie dann durch einen Schlag verletzt worden.

Die drei Frauen hatten zunächst den Abend zusammen verbracht, bevor sie gegen sechs Uhr am Bahnhof eintrafen. Dann sei zum Streit gekommen. Wer sie verletzte, konnte die 21-Jährige nicht sagen, so die Bundespolizei.

