Gaming Zocken am Computer: Ein Tag für Eltern mit Kindern in Essen

Essen. Kann man echt Gaming-Profi werden? Oder ist das Quatsch? Und wie stressig ist das Spielen am Computer? Eine Veranstaltung für Eltern mit Kindern.

Eine Veranstaltung für Familien, bei denen das Thema „Computerspielen“ eine Rolle spielt – also wohl so ziemlich für alle: „Familien-Zocken“ heißt das Event für Familien und Eltern, zu denen die Funke Mediengruppe, der TÜV Rheinland und die Initiative „BG 3000“ einladen.

Kann Gaming stressig sein? Und wie stehen die Chancen, ein Profi zu werden?

Namhafte Referenten werden am Samstag, 30. September, im Event-Center der Funke Mediengruppe (Jakob-Funke-Platz 1, Nähe Berliner Platz) über „Chancen und Risiken von Gaming“ sprechen. Erörtert werden Fragen wie: Kann Gaming stressig sein? Was kann man ernsthaft aus Computerspielen lernen? Und wie stehen die Chancen, wenn man tatsächlich professioneller Computerspieler werden will? Neben Vorträgen gibt es auch die Möglichkeit für Eltern, mit Kindern gemeinsam an Konsolen zu spielen.

Die Veranstaltung findet von 10 bis 15 Uhr statt, für Verpflegung ist gesorgt, mehr Infos unter www.bg3000.de/familien-zocken-essen.

Eintritt frei, Anmeldung über den oben angemeldeten Link.

