Essener Ersthelfer: „Ein Drittel des Wagens war im Geschäft“

In Essen-Altendorf krachte im April 2022 ein Auto in ein Geschäft. Einer der Ersthelfer wurde nun für seinen Hilfseinsatz geehrt.

Essen/Mülheim. Sie haben Menschen in Not geholfen, als andere wegschauten. Essens Polizeipräsident Arno Stüve hat den Zivilcourage-Preis verliehen.

Elf Personen an einem Tisch im Essener Polizeipräsidium. Sie kennen sich nicht und trotzdem haben sie eines gemeinsam: Alle haben Menschen in Not geholfen und sind eingeschritten, als andere nur weggeguckt haben. „So selbstverständlich es für sie selbst ist, ist es für viele andere leider nicht“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Am Mittwoch (19. April) hat Polizeipräsident Andreas Stüve diese Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Zivilcourage-Preisverleihung geehrt. Alle erhielten eine offizielle Urkunde und ein Andenken. „Unsere Gesellschaft braucht Menschen wie Sie, denn jeder kann in eine hilflose Lage geraten“, betonte Stüve.

„Ich habe nicht nachgedacht. Ich musste einfach helfen“

Im Anschluss an die Verleihung tauschten sich die Geehrten mit dem Polizeipräsidenten aus. „Ich habe nicht nachgedacht. Ich musste einfach helfen.“ Ein Satz, der an diesem Nachmittag häufig fällt.

Unter anderem von Sedat Kocak. Der 54-Jährige arbeitet in einem Möbelhaus in Essen-Altendorf. So auch am 30. April 2022, als ein Auto ins Geschäft krachte. „Ungefähr ein Drittel des Wagens war im Geschäft.“ Kurz zuvor war der Pkw von der Altendorfer Straße abgekommen und mit der Fassade des Möbelgeschäfts kollidiert: Augenblicke später stand der Wagen in Flammen. Der Passant Karl-Heinz Bartosch (71), Sedat Kocak und sein Kollege Orhan Tüfekci (50) sowie Meike Borkowski (26) reagierten damals geistesgegenwärtig und zogen den damals 69-jährigen Fahrer und dessen 57-jährige Beifahrerin aus dem brennenden Pkw.

Zivilcourage-Preis in Essen: Polizeipräsident Arno Stüve (vorn 3. v. l. ) überreichte mutigen Helfern eine offizielle Urkunde und eine Anerkennung. Foto: Polizei Essen

Ähnlich erging es auch Mohamad Sltan Al Hsan Al Hmeer am 17. August 2022. Der 40-Jährige ist Paketzusteller und war an diesem Tag beruflich in der Mühlenstraße in Mülheim unterwegs, als eine 80-Jährige an einem Kiosk mit einem Messer angegriffen wurde. Der Mülheimer bemerkte, dass zwar Passanten vor Ort waren, aber keiner einschritt. Geistesgegenwärtig alarmierte er die Polizei, verfolgte den Tatverdächtigen, brachte ihn zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Der Mülheimer betont: „Wenn ich helfe, helfen vielleicht auch andere.“

Zivilcourage-Preis: Das Ziel ist, andere zu ermutigen

Genau das ist eines der Ziele dieser Veranstaltung: andere zu ermutigen. Auf die Frage, ob die Helfer wissen, was aus den Opfern geworden ist, antwortet der Mülheimer Paketzusteller sofort: „Ja, ich sehe die Dame jede Woche. Sie gehört zu meinen Kundinnen. Wenn ich ein Paket für sie habe, unterhalten wir uns gerne noch ein bisschen.“

Auch der Sohn des verunglückten Paares aus Altendorf hat die mutigen Helfer im Geschäft besucht. Der Essener Sedat Kocak erzählt: „Wir waren so froh, dass es den beiden gut geht.“ Das Fazit des Tages: Es lohnt sich, anderen Menschen zu helfen. Der Polizeipräsident betont: „Seien Sie stolz auf sich.“ (ni)

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen