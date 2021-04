Die Feuerwehr löschte einen Brand am Stensbeckhof in Essen-Bedingrade.

Feuerwehr Zimmer brennt: Rauchmelder verhindert in Essen Schlimmeres

Essen. In Bedingrade hat es in einem Wohnhaus gebrannt. Nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte, konnte die Feuerwehr rechtzeitig alarmiert werden.

Ein Heimrauchmelder hat bei einem Wohnzimmerbrand in einem Haus in Essen-Bedingrade womöglich Schlimmeres verhindert: Die Feuerwehr konnte nach dem Auslösen des Piepers rechtzeitig alarmiert werden.

Als die ersten Einsatzkräfte am Mittwochmittag am Stensbeckhof eintrafen, zog bereits massiver Rauch aus einer Erdgeschosswohnung des zweigeschossigen Gebäudes. Einige Bewohner machten an den Fenstern über der Brandwohnung auf sich aufmerksam.

Einsatzleiter alarmierte weitere Kräfte

Unklar war, ob sich noch Personen in den betroffenen Räumen aufhielten. Aufgrund dieser Lage ließ der Einsatzleiter weitere Kräfte alarmieren. Zeitgleich wurden drei Personen der anderen Wohnungen von einem Trupp unter Atemschutz über den noch rauchfreien Treppenraum ins Freie geführt.

Ein weiterer Trupp unter Atemschutz drang anschließend gewaltsam in die Brandwohnung ein. Es befanden sich glücklicherweise keine Mieter mehr in der Wohnung. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr schnell abgelöscht werden. Im Anschluss wurde die Wohnung mittels Hochleistungslüfter entraucht.

Die Brandwohnung ist durch die massiven Rußablagerungen unbewohnbar. Alle anderen Mieter konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen sowie einem Notarzteinsatzfahrzeug für rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

Die Brandursache ist unklar. Die Polizei ermittelt.