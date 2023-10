Zigaretten-Diebe plündern Essener Supermarkt: Zeugen gesucht

Essen. Die Polizei fragt: Wer hat am Montag etwas beobachtet, als ein Trio versuchte, Zigaretten und Tabak aus einem Laden im Essener Norden zu stehlen?

Nach einem Supermarkt-Raub an der Twentmannstraße in Stoppenberg sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall am Montag (9. Oktober) gegen 18.40 Uhr beobachtet haben.

Das ist passiert: Drei Männer betraten den Supermarkt, einer von ihnen ging zum Kassenbereich und packte zahlreiche Tabakpackungen und Zigarettenschachteln in einen Rucksack und in eine Tasche. Als der Ladendetektiv (45) den Mann festhielt, als er den Laden verlassen wollte, sprühte der Dieb dem Detektiv Reizgas ins Gesicht.

Ein Teil der Beute blieb zurück

Der Mann flüchtete und ließ eine der Taschen fallen, der Ladendetektiv versuchte währenddessen, die anderen beiden Männer festzuhalten. Die wehrten sich mit Tritten und Schlägen. Einer der beiden konnte ebenfalls flüchten, zurück blieb einer der drei Täter – ein Georgier (38) ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Einer der beiden flüchtigen Täter ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, muskulös, er trug eine beige Jacke und eine blaue Jeans.

Ermittelt wird jetzt wegen räuberischen Diebstahls. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0201/8290.

