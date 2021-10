Zigarette wird Essener Drogenhändlerin zum Verhängnis

Die Bundespolizei gibt an, in der Tasche der Frau größere Mengen synthetischer Drogen gefunden zu haben. Schauplatz war der Hauptbahnhof Gelsenkirchen morgens um drei.

Gelsenkirchen/Essen. Zufalls-Treffer der Bundespolizei in Gelsenkirchen: Eine Frau raucht verbotenerweise eine Zigarette. Dabei hat’s ihre Tasche in sich.

Eine 40-Jährige aus Essen ist am frühen Samstagmorgen im Hauptbahnhof Gelsenkirchen festgenommen worden. Sie hatte in ihrer Tasche eine größere Menge synthetischer Drogen. Beamte der Bundespolizei hatten die Frau auf dem Bahnsteig angesprochen, weil sie eine Zigarette geraucht hatte. Das Rauchen an Bahnhöfen ist an den meisten Stellen verboten.

Frau selbst nimmt keine Drogen, sagt sie der Polizei

„Während der Anzeigenaufnahme durchsuchten die Beamten ihre mitgeführte Tasche“, schreibt die Bundespolizei in einer Mitteilung. „Die Einsatzkräfte waren überrascht, als sie in der Tasche der bisher polizeilich nicht in Erscheinung getretenen Frau, eine größere Menge synthetischer Drogen auffanden. Nach eigenen Angaben konsumierte die Frau selber keine Drogen.“

Gegen die Essenerin wird jetzt ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

