Zeugen filmen Spardosendieb - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Ein Unbekannter wollte eine Spardose aus einem Büro an der Hollestraße stehlen. Dabei wurde der Mann erwischt. Und es kam noch dicker für ihn.

Ein Beutezug durch ein Büro in der Essener Innenstadt ist für einen Dieb dreifach dumm gelaufen: Er wird auf frischer Tat ertappt, seiner Beute entledigt und dann auch noch videografiert.

Mit einem Foto fahndet die Polizei Essen nun seit Mittwoch öffentlich nach dem Unbekannten, der am 28. Juni gegen 8.30 Uhr durch ein Fenster in ein Gebäude an der Hollestraße eingestiegen sein soll.

Wer Hinweise auf diesen Mann geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden. Foto: Polizei Essen

Er klaute eine Spardose. Doch zwei Zeugen, die ihn beobachtet hatten, nahmen ihm die Beute ab, stellten ihn zur Rede und filmten ihn. Das Duo brachte die Spardose zurück ins Büro. Die dortigen Mitarbeiter hatten von dem Diebstahl noch gar nichts mitbekommen, berichtete Polizeisprecherin Sylvia Czapiewski.

Das Kriminalkommissariat 34 der Essener Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort?Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 erbeten.

