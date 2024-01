Zentralbibliothek in der Hollestraße: Das Gebäude ist am Freitag geräumt worden.

Stadtbibliothek Zentralbibliothek in Essen am Freitag plötzlich evakuiert

Essen Die Stadtbibliothek meldet am Freitag kurz und knapp, dass die Zentralbibliothek evakuiert werden musste. Auf Facebook fragt man sich: warum?

Die Zentralbibliothek in Essen ist am Freitag (19.1.) geräumt worden. Das meldete die Stadtbibliothek am frühen Nachmittag selbst via Facebook. In dem Posting heißt es, dass die Einrichtung von Freitag bis einschließlich Samstag (20.1.) leider geschlossen bleiben müsse. Aufgrund der Evakuierung müsse auch das „Kammerkonzert Cello & Klavier“ am Freitagabend ausfallen.

Einen Grund für die plötzliche Schließung sucht man in dem Beitrag allerdings vergebens, in den Kommentaren darunter fragen sich die Leute entsprechend, was denn der Grund für die plötzliche Schließung dafür sei.

Stadt Essen teilt mit: Es gab in der Zentralbibliothek einen Stromausfall

Licht ins Dunkel bringt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. In dieser ist Rede von einem Stromausfall in der Zentralbibliothek an der Hollestraße, weswegen am Freitag und Samstag die Öffnungszeiten sowie das Konzert am Freitagabend um 19.30 Uhr kurzfristig entfallen müssten.

Weiter heißt es aus dem Rathaus: „Ob die Zentralbibliothek am Montagnachmittag, 22. Januar, wie geplant öffnen kann, entscheidet sich voraussichtlich erst am Montagvormittag.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen